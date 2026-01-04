柯文哲、張啓楷參拜嘉義城隍廟 青年舉海報抗議遭撕毀

[Newtalk新聞]

前民眾黨主席柯文哲今（4日）陪同黨籍嘉義市長參選人張啓楷赴嘉義城隍廟參拜，兩人接受媒體聯訪後，遇到台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤與有意參選嘉義市議員的民進黨立委蔡其昌助理曾奕豪高舉海報，質疑藍白卡中央總預算案，張啓楷憑什麼選市長？其中，曾奕豪手中的海報還遭小草撕毀，小草怒喊「走開、走開」，所幸雙方並未發生進一步衝突。而柯文哲進入廟前，僅看了抗議者一眼。





曾奕豪於社群媒體threads發布抗議影片，指他與翁渙瑤今天在柯文哲、張啓楷在媒體聯訪完後表達訴求，遭到失控對待。

廣告 廣告





曾奕豪強調，他們的訴求很簡單，張啓楷已經表態要選嘉義市長，一邊卻在中央卡住總預算，讓嘉義建設可能延宕，讓嘉義年輕的遊子、新婚生家庭首當其衝。「一位原本彰化嘉義舉棋不定，在立法院卡住預算、拖累嘉義進步、台灣前進的人，有什麼資格說是嘉義市長最好的人選？」





曾奕豪直言，這樣的兩面手法、毫無政治擔當的作為，嘉義人看得相當清楚也不齒。





張啓楷受訪時說，解鈴還需繫鈴人，指是否審中央總預算在於賴清德總統的一念之間，中央趕快把砍掉嘉義市民的69億元補回來，其中，有長輩的薪水、小孩子營養午餐的錢，以及該給軍人加薪、該給警消人員的退休金等經費，只要趕快編足了，預算馬上就審。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德欽點嘉義縣長遭打臉 黃榮利：除非賴親口說才相信

柯文哲承諾當張啓楷總幹事、要在嘉義Long Stay