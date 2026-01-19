柯文哲:很多人為救我才投票 主張營養午餐應針對弱勢補助

民眾黨前主席柯文哲昨日出席「2026松信夥伴見面會」,重返政壇後意氣風發。他針對日前32項罷免案全數失敗表示,許多民眾是為了「把阿北救出來」才投票,提醒國民黨不要太高估自己的實力。

柯文哲回到熟悉的台北主場,不僅對國民黨喊話,也砲火全開批評台北市長蔣萬安推動的營養午餐免費政策。他表示,營養午餐完全免費「基本上就是民粹政治」,對社會財富重新分配沒有幫助。柯文哲強調,他擔任市長時採取中低收入戶免費、有錢家庭付費的做法,並補貼有機蔬菜,認為這才是合理政策。

柯文哲指出,若要推動營養午餐免費,應明確說明是為鼓勵生育、降低育兒負擔,「聽一聽,我也知道你在騙選票,但好啦,可以接受」,但該政策不是特別有意義。值得注意的是,民眾黨嘉義市長參選人張啓楷、新竹市長高虹安也都支持營養午餐免費政策,柯文哲卻選擇避而不談。

回顧2024年總統大選,藍白合破局被視為關鍵轉折點,多數民調顯示柯文哲需負最大責任。此舉不僅造就賴清德少數執政,也間接導致後續的政治鬥爭,包括柯文哲遭司法追訴及民進黨發動大罷免。柯文哲透露,他在獄中曾擔心「會不會死在裡面」,但夜深人靜時是否也曾反思當年決定。

隨著年底九合一選舉將至,柯文哲重出江湖為民眾黨輔選,黨內甚至傳出他可能御駕親征台南或台中,為2028鋪路。然而藍白合作仍存變數,若柯文哲再成破口,最大獲利者恐怕是民進黨。

