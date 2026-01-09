柯文哲：曾答應陳昭姿完成代理孕母法案才離任

（中央社記者郭建伸台北9日電）民眾黨立委陳昭姿未依不分區2年條款請辭引發討論，前民眾黨主席柯文哲今天解釋，邀請陳昭姿擔任不分區立委時，就曾答應她在任期完成代理孕母法案。他呼籲朝野讓沒爭議的部分先通過，讓陳昭姿可以卸任交接。

媒體詢問，若執政黨堅持代理孕母脫鉤處理，不入法，陳昭姿的立委任期是否繼續。民眾黨主席黃國昌說，「再當也就是當到2028年」，到2028年一樣要換人，相信陳昭姿會持續努力。陳昭姿強調，她會配合民眾黨運作，用最快速度完成法案，只要代理孕母通過，她就會辭職離開立法院。

為貫徹民眾黨不分區立委2年條款，大部分民眾黨立委都已簽辭職書，但陳昭姿昨天表示，她跟柯文哲簽的不是2年條款，她簽的是代理孕母法案通過後離任的條款，引發議論。

柯文哲今天偕黃國昌、陳昭姿拜會立法院長韓國瑜，韓國瑜與立法院副院長江啟臣送上聯名春聯，祝柯文哲新的一年「馬上幸福」。

拜會結束後，柯文哲等人返回民眾黨團舉行記者會。柯文哲表示，今天為了人工生殖法特別拜託韓國瑜，希望法案送到院會能夠協助，韓國瑜很客氣，表示沒有問題。

外界關注陳昭姿未簽署2年條款，柯文哲解釋，2024年徵召不分區立委確實有2年條款，盼藉此招募不同專業人士，每個人2年當成4年用。當時邀請陳昭姿擔任不分區立委時，陳昭姿就說畢生心願是推動代理孕母。他認為不涉及統獨、意識形態與政黨利益，因此承諾會列為優先法案。

柯文哲強調，民眾黨雖有2年條款，但他也答應陳昭姿，讓陳昭姿完成法案，並在任內推行完畢，只是他做夢沒想到後來會進看守所、大罷免導致社會大分裂。

柯文哲表示，代理孕母是醫學跟民生議題，但他昨天觀看立法院衛環委員會開會，根本是對陳昭姿的人身攻擊，哪裡是討論議題。

柯文哲說，陳昭姿身兼對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席，副總統蕭美琴可以到歐洲議會去演講是因為陳昭姿幫忙連署，才讓民進黨政府有機會在國際出現，但民進黨回報陳昭姿的，卻是再踹她一腳。

柯文哲表示，人工生殖法是先求有再求好，例如醫學上有理由但沒有辦法自己懷孕、很想要有親生骨肉，讓這些人有孕育下一代機會。他呼籲，「沒有爭議的部分先過」，其餘爭議部分再慢慢討論，讓陳昭姿可以卸任交接。

陳昭姿表示，柯文哲邀請她加入民眾黨不分區立委，當時就告訴柯文哲，如果1年內完成代理孕母法案，她也能1年就離開。沒想到進入立法院後，比原本設想更艱難，甚至被執政黨炒作成政治攻防、理性討論空間消失。

至於部分黨內人士對陳昭姿未於2年離任有雜音，黃國昌表示，他不認為有什麼歧見，從接任黨主席以來，民眾黨就一直按照制度走，當過2年立委已累積相當政治能量，可以在黨內不同戰鬥位置，繼續實現柯文哲2024年承諾。（編輯：萬淑彰）1150109