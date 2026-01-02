柯文哲：朝野亂象 有權力者負最大責任

台灣民眾黨前主席柯文哲（左）2日為《人工生殖法》拜會民進黨立院黨團總召柯建銘（右）。（杜宜諳攝）

民眾黨前主席柯文哲2日前往立法院拜會藍綠兩黨團及立委，針對朝野僵局亂象，他表示，有權力的人要負最大責任，只要賴清德總統一念之間，問題就能解決。而柯在拜會藍綠兩黨時，國民黨團總召傅崐萁笑稱柯「滿血歸來」；民進黨團總召柯建銘則趁機表達希望協助總預算案過關，柯文哲秒答「該處理還是要處理。」

柯文哲在與黨團立委記者會中對於朝野僵局狀況表示，「為仁者以大示小、為智者以小示大」，現階段很多爭議問題，都是賴總統一念之間就可解。

會後他拜會國民黨團，傅崐萁與藍委熱情迎接，傅稱「歡迎滿血歸來的柯文哲」，柯笑回他是「劫後餘生」，傅則用台語回應「走政治沒背個2、3條罪，不會大尾」，讓與會人士笑聲不斷。

接著柯文哲拜訪柯建銘，雙方會面15分鐘，柯文哲向柯建銘請託《人工生殖法》，稱「法案要過一定要老柯同意」；柯建銘則希望能協助總預算案過關，柯文哲回應「該處理還是要處理」。

最後柯文哲拜會民進黨團，柯建銘再度提及總預算案，稱柯文哲認為「可以坐下來談」；黨團書記長陳培瑜不滿表示，程序委員會擋總預算案，坐下來喬也沒有用，民眾黨身為關鍵席次應展現態度。一旁的柯建銘連忙緩頰「來者是客」；柯文哲笑回「我現在是朝廷欽差要犯」，黨團幹事長鍾佳濱則連忙稱「你是精神領袖」。最後在雙柯握手致意下結束拜會，前後約10多分鐘。

民進黨發言人李坤城表示，目前立法院是在野黨占多數，賴總統上任後已多次主動遞出橄欖枝，卻遭杯葛；面對藍白聯手擋預算、挺貪汙、破壞憲政體制，柯文哲難道也認同？