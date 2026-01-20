即時中心／林韋慈報導

昨（19）日，民眾黨前主席柯文哲與民眾黨嘉義市長候選人張啓楷一同前往嘉義市北興市場掃街，卻在直播進行期間發生插曲。當時有民眾欲與柯文哲、張啓楷合影，站在柯文哲身旁的副主任林昱孜，欲一起合影，卻在畫面中被以手肘「架拐子」推開，相關片段隨即在網路上流傳，讓柯文哲「厭女」一說再度炎上。

事後，有網友擷取直播畫面指出，「奇怪，阿北怎麼好像有點生氣？求柯南！」並質疑當天掃街直播無論線上人數或現場群眾似乎都創下新低，不知道是否因場面略顯冷清，柯文哲疑似用手肘推開身旁的林昱孜，許多網友紛紛表示「超級刻薄的人」、「女生表情看起來有點尷尬，又要裝沒事，真的很不尊重人」、「嚇到，這樣的人還有女性支持者」、「一起合照不行嗎？」。

廣告 廣告

影片於昨晚在網路上延燒，有網友認為，柯文哲的厭女態度再次表露無遺；也有人猜測，可能是林昱孜伸手以為要握手合照，柯文哲才會撥開，並非刻意推開。對此，張啓楷今日出面回應表示，林昱孜是柯文哲與他都相當肯定的嘉義市東區候選人，掃街過程中，柯文哲不僅常叮囑要多曝光，還會主動拉著林昱孜一起入鏡。他指出，台灣民眾黨提名的嘉義市候選人，上次參選未能當選，這次持續努力耕耘基層，每次下鄉行程幾乎都全程參與，柯文哲也希望東、西區候選人都能一同出席、增加曝光。

而林昱孜今（20）日清晨也發文回應表示，「各位青鳥好朋友晚安，昱孜在此鄭重說聲：謝謝。」她指出，柯文哲與張啓楷連續三個禮拜密集跑行程、找鏡頭、想話題、拚曝光，「說真的，就是很『處心積慮』在想，怎麼讓更多人看到嘉義、看到候選人、看到我們在做的事。」她也直言，一段畫面被剪輯成「架拐子」「不尊重女性」的劇本，再搭配轉傳、截圖與加速擴散，讓三個禮拜累積不到的流量，一晚之間就被放大完成。

事實上，柯文哲過往多次因性別相關言論引發爭議。包括2014年談及國民黨嘉義市長參選人陳以真時，曾以「年輕漂亮，可以坐櫃台就好」形容對方；以及過去對黨內同事陳智菡疑似「飆罵髒話」事件。此次直播畫面中對同黨女性候選人「架拐子」的爭議，也再度讓「柯文哲厭女」的質疑浮上檯面。





原文出處：快新聞／柯文哲「架拐子」？厭女爭議再起 民眾黨女參選人欲合影竟推開

更多民視新聞報導

趙少康發表新書！昔輔選郝龍斌、今勉勵鄭麗文遠離「這股力量」

快訊／趙少康大罷免亮票遭起訴！ 北院揭曉一審結果

春節搭小黃注意！北北基「這期間」將多收30元 司機亂收費得挨罰

