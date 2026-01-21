柯文哲「架拐子」女議員參選人 李正皓：不是厭女！是不入流等級的閃遠一點

柯文哲對嘉義市議員擬參選人林昱孜「架拐子、斜眼瞪」，挨轟厭女，李正皓直言，這不是厭女，柯文哲對人分三、六、九等級，不入流等級的就閃遠一點。 圖：翻攝民眾黨影片

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲17日到嘉義，為黨籍嘉義市長參選人張啓楷掃街拜票，跟民眾合照時，同黨嘉義市議員參選人林昱孜也站在一旁，卻被柯文哲架拐子，還斜眼瞪了一下，畫面曝光後，柯文哲再被砲轟根本就是「厭女」，但政論節目主持人李正皓直言，這不是厭女，柯文哲對人分三、六、九等級，不入流等級的就閃遠一點。

李正皓20日晚間在「新台派上線」節目中表示，柯文哲日前陪張啟楷掃街，但人氣已不如以往，選民也沒什麼熱情，拍照時竟然去架旁邊的林昱孜拐子，還瞪了她一眼，「你小咖不要過來？」，柯文哲對人是有分三、六、九等級的，政治評論員張益贍曾說，柯身邊有分宮女、太監跟狗，宮女跟太監才可以在柯身邊， 張益贍自稱是太監等級，民眾黨立院黨團主任陳智菡是宮女，若被分到「狗」的等級，「你不要在我旁邊」。

廣告 廣告

民進黨新北市議員卓冠廷指出，柯文哲就是個大小眼的人，因掃街時沒有被大批人潮圍繞，拍照時旁邊空蕩蕩，柯文哲看起來心情沒有很好，林昱孜站在柯旁邊，柯竟用左手架了林昱孜拐子，還看了林一眼，那個表情就是厭惡的表情，搞到後來變成林昱孜還要出來幫柯文哲解釋、洗地，聲稱柯對參選人很照顧，要大家不要見縫插針 。

李正皓提及，有人說柯文哲是無心、不小心碰到，但看之後柯掃街的畫面，林昱孜卻離柯文哲遠遠的，根本不敢站柯文哲旁邊，再也不敢跟柯同框了，在後面遠遠的發面紙，跟個小媳婦一樣，後來拍照就站到張啟楷旁邊，卓冠廷認為，柯文哲的眼神、動作叫她不要接近，林昱孜是有被柯文哲嚇到了。

針對張啟楷、林昱孜的解釋，李正皓直言，網友完全不買單，批柯文哲厭女，但他不覺得柯是厭女，柯直接把人分三、六、九等，柯只想跟張啟楷同框，因為張啟楷是嘉義市長參選人，跟市長參選人同框才有畫面，「其他人要來蹭我，我開心給你蹭，我不開心，你就閃遠一點」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌帶走機密稱不小心！公督盟：國安不容意外！保密法規25年未修 籲即刻修訂罰則

陳佩琪貼搜索票洩個資 石明謹轟低劣！這是內部文件！她問：哪來通天本領取得？