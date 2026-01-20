柯文哲「架拐子」女議員參選人？ 林昱孜：過度解讀.無此事

嘉義縣 / 綜合報導

民眾黨前主席柯文哲17日到嘉義市，陪同黨籍嘉義市長參選人張啓楷掃街。一起和民眾合照時，左手手肘突然朝一旁自家議員參選人林昱孜身上撞，畫面透過直播播出後，被外界質疑難道是「架拐子」嗎？對此林昱孜露面強調外界過度解讀，柯文哲只是不小心撞到她。

民眾黨前主席柯文哲，母雞帶小雞拚陸戰，和民眾開心合照，但左手手肘突然大力朝一旁，同黨議員參選人林昱孜身上撞。

放慢速度再看一次，林昱孜被撞到身體側傾，還舉起右手擋了一下，有一瞬間沒了笑容，同時柯文哲微微轉頭看了對方一眼，但兩人下一秒都持續微笑，繼續拍合照，畫面透過網路直播播出，柯文哲遭質疑是架拐子嗎。

廣告 廣告

嘉義市長參選人(眾)張啓楷說：「大家看一下這個畫面，很清楚，那時候柯文哲是手正要拿起來，他不以為，發現說不小心碰到，他手馬上就放下來了。」原來當天柯文哲是到嘉義市，幫自家市長參選人張啓楷掃街輔選，跳出來滅「架拐子」輿論之火，也透露柯文哲在場，不斷勉勵林昱孜。

民眾黨前主席柯文哲(1.17)說：「妳自己也要被看到。」嘉義市議員參選人(眾)林昱孜說：「他(柯文哲)第一天就告訴昱孜說，只要我們在合照，妳一定要站在我旁邊，請大家完整地看完直播影片，就會知道其實根本沒有這件事情。」林昱孜露面澄清，強調是誤會，但隨著2026選戰升溫，柯文哲身為黨內太陽，一舉一動都被外界細細解讀，民眾黨展現團結口徑一致，不讓大選動態出現漣漪。

原始連結







更多華視新聞報導

疑遭柯文哲「架拐子+怒瞪」？ 民眾黨女議員參選人回應了

柯文哲站台造勢張啓楷 宣布在嘉義Long stay

批柯文哲發言恐成藍白合最大破口？ 凌濤：可能把蔣萬安當2028假想敵

