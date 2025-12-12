柯文哲、沈慶京聲請「法庭直播」確定掰了！ 高院駁回抗告

柯文哲確定告別法庭直播。資料照。李政龍攝



前民眾黨主席柯文哲捲入京華城貪污案，台北地院12/15將進入言詞辯論庭，柯文哲和共同被告、威京集團主席沈慶京均聲請「法庭直播」，北院僅准了「法庭公播」，導致淪為「法庭紀錄片」，柯、沈提抗告，高院今天打臉駁回確定，。至於涉案會計師端木正則聲請不行法庭直播，反向提抗告成功，高院同步撤銷裁定。

立法院今年6月修正《法院組織法》，規定地方法院審理「涉及重大公共利益」或「社會矚目」案件時，得審酌各種情況，將言詞辯論及裁判宣示錄影並公開播送。司法院訂出的「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」，則採取「單一鏡頭」、「定向定焦」方式拍攝，且在裁判宣示後或公告後5日才播出，淪為「法庭公播」，只能算是「法庭紀錄片」。

廣告 廣告

沈慶京交保後恢復健康，已經不需要坐輪椅出庭。資料照。李政龍攝

柯文哲認為，本案在司法史上至為重要，由於關係到他個人及台北市府公務員的尊嚴，因此聲請直播京華城案的言詞辯論及宣判；沈慶京則主張，他是工商界人士硬是被檢察官捲進政治案件，遲來的正義對他已不是正義，訴求法庭直播讓「全亞洲人」看。

不過，合議庭僅裁准「公開播送」，考量本案被告彼此的起訴事實難以分割，播送範圍將擴及到柯文哲以外所有當事人和參與人。

柯文哲、沈慶京均抗告爭取法庭直播，而被捲入此案的會計師端木正卻反過來，認為自身的案件不得播送，主張有「被遺忘權」，因而提抗告禁止播送。

高院今天作出裁定，柯文哲、沈慶京抗告駁回，但端木正部分則撤銷，即不得播送。

高院理由指出，柯文哲、沈慶京抗告均主張，法院實施公開播送，可以用「同步」、「即時」的方式為之，但司法院制定的「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」卻一律限縮為裁判宣示或公告後的「事後播送」，已經逾越母法授權，一審依據這項實施辦法裁定，顯然沒有堅守審判獨立。

端木正則認為，他涉及的罪名為法定最重本刑3年以下有期徒刑之罪，屬於《法院組織法》規定不得公開播送之案件，認為一審裁定公開播送有誤。

端木正聲請不行法庭直播獲准。資料照。廖瑞祥攝

高院合議庭審理後，認為「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」，是司法院依照《法院組織法》規定授權所訂立的，是執行法庭公開播送細節性規定的行政命令，授權明確，而且是為了確保人民知的權利、當事人公平審判權及實現公開透明的正當法律程序，與立法意旨相符。一審准予公開播送，並敘明事後播送適當的理由，並無違誤或不當，因而駁回柯文哲和沈慶京抗告。

至於端木正的部分，合議庭認為他涉犯《刑法》行使業務上登載不實文書罪嫌，依《法院組織法》規定，原本就屬於不得公開播送案件，一審依職權裁定這部分公開播送，有違誤之處，故認定端木正抗告有理由，予以撤銷。

高院承審合議庭成員為審判長鄭水銓、受命法官吳玟儒及陪席法官孫沅孝。全案不得再抗告。

更多太報報導

獨家／ 就是不給搜！檢調辦黃國昌狗仔案 5度向北院聲請搜索票全碰壁

獨家／黃國昌狗仔偷拍案啟動約談！傳調查局三度聲請搜索均遭北院駁回

剴剴之死！兒盟高層稱社工陳尚潔「沒錯」 法官逼問「為何不選周保母」答案曝