柯文哲「滿血回歸」拜會韓國瑜 口袋裡有讓賴清德年底無法宣布勝選的布局

前民眾黨主席柯文哲在黨主席黃國昌、立委陳昭姿的陪同下，拜會立法院長韓國瑜請託《人工生殖法》修正草案，外界高度關注後續政治效應。（攝影／蕭介雲）

前民眾黨主席柯文哲今（9）日在黨主席黃國昌、立委陳昭姿的陪同下，拜會立法院長韓國瑜請託《人工生殖法》修正草案，藍營人士分析稱，這是柯「滿血回歸」的起手式，更有年底讓總統賴清德無法宣布勝選的布局。

柯文哲上週重返立法院，拜會國民黨和民進黨團，更與綠營總召柯建銘「雙柯會」，引發高度關注，與「藍白合」、「綠白合」發展聯想，今天更是與「老朋友」韓國瑜會面。

韓國瑜則是在立法院副院長江啟臣的陪同下熱情迎接，並致贈「馬上幸福」的春聯，會後，柯也將在黃國昌的陪同下，召開記者會對外說明「柯韓會」內容，相關動作引發政壇熱議。

藍營具大選輔選經驗人士稱，柯文哲未來發展，主要還是得看3月26日京華城案一審判決結果而定，看會是10年以上、10年以下，或是判定無罪。

柯文哲想玩一局，為「藍白合」定調突顯第三勢力地位

「柯文哲想玩一場局。」民調專家認為，特別是民進黨在年底想主攻嘉義市長、宜蘭縣長、彰化縣長、新竹縣長等，以及要在花蓮縣策反三分天下，這是柯想要滿血回歸的復出動作，以及為年底選舉「藍白合」定調。

前民眾黨主席柯文哲如何力助國民黨立委謝龍介、柯志恩翻轉臺南市和高雄市，成為年底縣市長選舉最關鍵戰役。（攝影／蕭介雲）

「柯文哲應是有讓賴清德在年底選舉，無法宣布勝選的布局。」專家從柯文哲已經插旗嘉義市、新北市輔選活動表示，柯文哲在「柯韓會」後，下一個動作，應該就是會以第三勢力的「關鍵地位」，打破相關選區朝野僵局盤勢，力阻民進黨反攻的氣勢。

第二，個最關鍵的縣市，就是高雄市與賴清德「本命區」的臺南市。專家評估，如果這兩個縣市能夠翻盤，就是賴清德的大敗，一定會被民進黨內派系逼得辭去黨主席，正式進入「跛腳總統」時期，進而衝擊2028年連任之路。

翻轉臺南、高雄讓賴大敗，推倒2028連任高牆

專家進一步稱，但問題是藍營在高雄市徵名的立委柯志恩「還沒有那麼強」，民進黨立委陳亭妃在臺南市又非常強，柯文哲已確定會長期進駐南部輔選，如何在選戰中發揮關鍵影響力，至為重要。

柯文哲是在2日向朝野黨團請託人工生殖法有關代理孕母時表示，來立法院是為了陳昭姿畢生心願，人工生殖法是民生法案，與意識形態無關，不必因黨派之爭，為反對而反對。

柯文哲當時並表示，而他本來就與韓國瑜交情不錯，朋友也可以約吃飯喝茶，不必搞得像黨對黨談判。

