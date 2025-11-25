柯文哲「獄中筆記」曝光 指定接班人「若沒黃國昌，民眾黨早就垮了」





台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主治醫師、同時也是台灣民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪醫師，接受民眾之聲《言之有午》專訪。她在節目中首度公開柯文哲於北所期間撰寫的十餘本筆記部分內容，並轉述他在歷經長期羈押後與隨身電子監控，目前的身心狀況。訪談中，陳佩琪數度哽咽落淚，除感謝一路相挺的支持者與黨內夥伴，更代表柯家人特別向黨主席黃國昌致謝，感謝他這一年多來站在第一線奉獻付出，為柯文哲爭取公道。

一年沒一起吃飯 比打掃廚房更重要的事

節目一開始，陳佩琪便透露出門前，柯文哲特別叮囑要她務必代為向「小草」們與支持者問候。「他說，這整整一年來，支撐他撐下去的真正心靈動力，就是來自小草與支持者的相挺。」

針對日前網友以廚房照片攻擊她「家務能力不佳」一事，陳佩琪感性回應：「我已經一年沒有和他同桌吃飯了，廚房再亂，我也不想先整理。我只想把握時間先陪他吃飯，之後再慢慢收拾。」對她而言，能與丈夫共進晚餐的時光遠比整潔更重要。

談及夫妻分工，她認為沒有絕對標準，長久之道在於互相體諒。她解釋，過去柯文哲無論在台大醫院或擔任市長期間，工作量都是她的兩倍，因此由她多分擔家務十分合理。她更幽默反問：「難道晚上十點多要倒垃圾，但他還沒下班，我就讓那包垃圾躺在那裡枯等嗎？」展現出對家庭分工的豁達與智慧。

從羈押到回家 柯文哲重新學習和世界相處

談到柯文哲出所後的適應狀況，許甫以「男生當兵退伍後常需要一段時間恢復」為例，詢問柯文哲是否也出現類似情形。陳佩琪表示，柯文哲本來就常向外界坦言自己有輕微亞斯伯格特質，不喜歡與過多人群互動，而長期被羈押在相對封閉的環境裡，確實讓他重回較為封閉、退縮的狀態。她說，柯文哲需要一段時間重新適應與社會互動的節奏，「很多小草會問，為什麼阿北沒有出來活動，或是沒有出來跟大家打招呼？其實不是不想，而是他真的需要時間。」陳佩琪以醫學角度解釋，人在經歷長期壓力性事件後，要恢復到原本的社會互動狀態，通常需要三到六個月。她相信，隨著時間推移，加上年底的辯論會是一個重要轉折點，「12 月底之後，阿北應該會慢慢恢復，重新跟小草、跟民眾黨的黨公職有更多互動的機會。」許甫也補充，或許在過年前後，大家就有機會看到柯文哲再次向支持者問候、拜年，大家可以期待一下。

柯文哲北所筆記首度曝光 密密麻麻的字、劃掉的痕跡

節目中陳佩琪展示了柯文哲在北所購買的信紙，那是柯文哲在羈押期間所做的筆記。她說，這些筆記本總共有大約十本，每一本都是密密麻麻的字跡，「他寫字很醜，大家都知道，但這些字每一筆都是他自己寫下來的。」紙上劃掉的地方，更是他學習過程的痕跡，「劃掉代表他已經查過，也真正理解了。」

她解釋，柯文哲在北所閱讀大量書籍，遇到看不懂的段落，就先用紙筆記錄下來，等出所後再逐一用電腦查詢，「以前我們會用 Google 查，現在他都是用 AI 查。他會坐在電腦前，把北所裡看不懂的地方請 AI 教他，等完全懂了，他就會把筆記劃掉。」因此筆記裡大量的劃線，正是他學習完成的標記。外界以為柯文哲只是「隨便玩 AI」，甚至有人質疑 AI 回答未必正確，「但他不是在玩，他是真的有上進心。」她強調，柯文哲看書不是隨便翻過，而是會把知識「化成自己的東西」，反覆理解、整理、吸收，「這十本筆記就是最好的證明。」

陳佩琪說，柯文哲出所後也看了萊爾校長的影片，作為趣味調劑，也看了賴清德總統的「團結十講」內容。陳佩琪透露起初柯文哲以為真有十講，問她：「還有沒有後面的？」，確認只有四講後，他便開始和她討論演講中的細節，還突然問她：「台灣有長毛象嗎？」

至於外界喧騰一時的「打掉雜質」說法，陳佩琪認為，那可能是賴總統形容「非我族類」時使用的語句。不過當她詢問柯文哲的看法時，柯文哲卻是以金屬原理來思考。陳佩琪稱:「他跟我說，金屬太純會很脆弱，要加一點雜質才會堅固；黃金也一樣，純金太軟，一定要混入其他元素才能做成飾品。」，並透露柯文哲也認為「雜質有什麼不好？多一點不同成分，物體才會穩定。台灣的政治也是如此，需要不同成分與多元聲音。」

想把溫暖送進北所 次次被規定打回票

談到羈押期間的生活細節，陳佩琪回憶，柯文哲去年第一次被羈押四個月時，曾主動要求「不用送菜」，把送菜權限全部關閉。她說，柯文哲原以為最多只會羈押那四個月，加上外界還有人惡意送「起酥蛋糕」、「羈押飯」羞辱他，所以乾脆不讓家屬送任何東西。但今年再次被羈押後，外界盛傳「羈押到一審、再羈押到二審」，恐怕是一條漫長之路，柯文哲才首肯讓她送菜。陳佩琪笑說，自己一開始「傻乎乎的」，因為知道丈夫喜歡吃什麼，特地親自做菜，但卻常因不清楚規定而被退件。她細數北所的限制：食物不能含酒，荷包蛋絕對不能半熟，湯汁要完全濾乾，糯米、芝麻、任何餡料都不行。有一次她在東門市場買了熱騰騰的奶油車輪餅，想讓丈夫也嚐一口溫暖，結果還是因「流質餡料」被退件，只能自己帶回家吃，「真的很傷心。」

衣物也同樣困難。冬天變冷時，她想送毛毯保暖，還特別照著工作人員給她的尺寸限制挑選，但仍因毛毯「雙層結構」不合規定而被退回——外套、夾克也一樣不能雙層，以免藏匿物品。「真的很挫折。」她說，這些規定不是刁難，而是系統性的標準，讓她不得不反覆摸索。後來她終於找到一條符合規定、單層又保暖的毛毯，正準備送進去時，一位送菜大哥和行政人員又提醒她：「最好不要。」原因是毛毯必須先泡水兩、三天，消毒後會變得又濕又重才送到柯文哲手中，「丟進房間後要自己曬」，但羈押房空間只有兩人共用約三坪，包含床鋪、馬桶與洗手台，要曬濕毛毯根本不可能。工作人員甚至建議她，乾脆直接在北所福利社購買厚重棉被比較實際。但陳佩琪無奈地笑說：「你也知道阿北很省，他就是不肯買。」

柯媽：「如果見到黃國昌，一定要跟他說謝謝。」

談到過去一年民眾黨在多場行動中的陪伴，陳佩琪多次提到黃國昌，語氣充滿感謝。她說，除了小草一路支持之外，黨工與黨內幹部也在最艱難的時刻伸出援手，替她搶旁聽證、協助在北所外辦活動，無論春節、端午、中秋，甚至柯文哲的生日，民眾黨始終沒有缺席。其中讓她最難忘的，是今年830的走讀活動。

她回憶，當天炎熱異常，許多參與者體力不支，甚至有人中暑，她自己也因不適被扶到一旁休息。「那天真的太熱了，我也覺得自己很不中用。」但她更心疼的是黃國昌，「他為了挺阿北，帶著大家走完整場，後來還因為這件事被檢方找去問訊，他自己也是承受壓力的人。」陳佩琪提到，家屬對黃國昌的感謝遠比外界想像深。她分享日前回柯文哲新竹老家時，婆婆還不停叮嚀：「如果見到黃國昌，一定要跟他說謝謝。」她強調，黃國昌去年不僅以黨公職身分協助，更在許多時候是「私下默默付出」，不計代價地陪著家屬度過最黑暗的時刻。「雖然他是學法律的，但一般人面對檢察官的壓力都會害怕，我相信他也不是毫無心理負擔。」陳佩琪說，家屬都看在眼裡，特別是830那場走讀活動，黃國昌投入的體力、承受的風險，都讓她深受感動。

「這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了」 從筆記裡的期許到黨主席交接

談到民眾黨主席的交接過程，陳佩琪透露，柯文哲在去年12 月出所時，就已經寫在筆記裡，認為黃國昌是最能承擔黨主席責任的人選。她回憶，當時恰逢農曆年前、黨主席選舉即將展開，她還特地將筆記中柯文哲寫給黃國昌的一些期許影印下來，「我拿給國昌說：這是主席對你的期待，但我們是民主政黨，還是要經過黨員投票才算數。」最終黃國昌以高得票率當選，她形容是「不負眾望」。

陳佩琪說，外界有人評論柯文哲辭黨主席，是「把自己的光環交出去」，但柯文哲私下對她說，那是他「做過最重要、也最正確的決定」。「他說如果那時候沒有選出一個新的黨主席，只是一直代理來代理去，民眾黨早就垮掉了。」她轉述，柯文哲認為黃國昌年輕、有體力、有執行力，把民眾黨帶出新的氣象。她也提到，柯文哲出所後時常看的影片，就是黃國昌過去一年來的直播、質詢。陳佩琪說，柯文哲對黃國昌「有很大的期許與讚美」，柯文哲甚至直言：「這一年若沒有他，民眾黨早就垮了。」

陳佩琪強調，外界炒作「兩個太陽」是完全不理解柯文哲的個性。「以他亞斯伯格、比較自閉的特質，他根本不會去觀察誰跟誰講話比較多。」她說，在柯文哲心中誰當主席，就帶領大家一起走，而不是分裂競爭。

「我會一直陪你走下去」 從醫學系到共度風暴的伴侶

談到夫妻一路走來的關係，陳佩琪坦言，兩人都是從醫學系一路走來、性格單純、交友圈不大，「不是那種人來瘋、朋友很多的性格」。她笑說，孩子的亞斯伯格特質常被她開玩笑說是「遺傳爸爸」，但柯文哲也常提醒她，「妳自己也有一點亞斯」。兩人因個性相近、背景相似，相識半年便結婚。

她說，這一年面對柯文哲遭遇的政治與司法風暴，她從未有過後悔或埋怨，「不是想著如果當初沒遇到他，他現在會過得多好，而是越覺得自己更要陪著他」。這段時間，她多次替丈夫發聲，甚至持續練英文，認為未來若遇到更大的國際壓力或政治打擊，希望自己能隨時站得上檯面，幫得上忙。

談到司法壓力，她語帶無奈地說，過去一年每次羈押期滿都面臨「串證、逃亡」等理由延續羈押，讓她焦慮且難以接受。柯文哲健康狀況的訊息又只能透過律師轉述，完全不能掌握柯文哲底發生什麼事，是她最大的痛苦來源。如今丈夫平安返家，不少支持者也說她看起來比較有笑容。她也說，維持健康體態是兩人這個年紀最重要的事，「柯文哲出來後胖了四公斤，還在持續增長中。」

主持人許甫則感性回應，民眾黨支持者常說台灣有柯P是福氣，也有人說病人遇到柯文哲是福氣，但「柯文哲有陳佩琪，是更大的福氣」。他表示，陳佩琪一路承受驚濤駭浪、司法壓力與輿論攻擊，仍堅強站在最前線，是非常不容易的事。

節目最後，陳佩琪也對柯文哲感性喊話：「我知道從政之路困難、官司更艱巨，但我會一直陪你走下去。」也期待未來有機會再上節目，「希望下次不是隔一年，而是在比較輕鬆的時候，可以一起來聊聊天。」



