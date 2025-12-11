柯文哲「一直喊法院要開直播」吳靜怡：為什麼你不乾脆跟橘子開？

柯文哲（圖中）的貼身帳房「橘子」許芷瑜（左4）至今滯留海外，遭檢方通緝至2062年。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 台北地方法院今（11）天審理京華城等案，民眾黨前主席柯文哲提抗告爭取法庭直播。對此，政治評論員吳靜怡直言：「柯文哲一直喊法院要直播，但為什麼你不乾脆跟橘子開直播？法院今天要做的，是針對兩百多卷證據的逐項提示，這些證據是檢調查到的公文、金流、會議紀錄、內部流程、證人供述，怕真相的不是法院，而是最不想讓證據講話的人！」

吳靜怡在臉書發文寫道：「今天『京華城案』被告十一人全員到齊，包含柯文哲、沈慶京、應曉薇、彭振聲、前都發局長黃景茂、前總工程司邵琇珮、應曉薇顧問吳順民、眾望基金會董事長李文宗、木可公司負責人李文娟、會計師端木正、威京集團財務經理張志澄，但也別忘了，還有一名『橘子』許芷瑜被列入同案被告，但潛逃未歸國，被通緝中。」

廣告 廣告

吳靜怡指出：「柯文哲在法院門口講得義正詞嚴，但法院不是操弄輿論、壓力、政治動員的直播平台，柯文哲，你一直要求法院直播審判，但為什麼你不乾脆跟『橘子』許芷瑜開直播？你是不是不敢讓許芷瑜面對檢調和大眾親口講講，躲在這些金流、人事之間的背後操作指揮到底是誰？今日攻防重點，首要就是『工作簿』檔案」。

吳靜怡續指：「若有高度證據能力，法院就會採信檢方對於柯文哲有無收受沈慶京賄賂1500萬元的指控；再來，就是台北市政風處提供給北檢的紙本歸檔文件，包含柯文哲關鍵便利貼。被告依罪名分成『行賄組』、『圖利組』、『政治獻金組』三組，從下週一開始，連續八天辯論！簡單來講，柯文哲如果清清白白，橘子幹嘛不回來？！說再多，都是笑話。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不服法庭直播遭駁！柯文哲嗆：到底怕什麼？

應曉薇女兒不滿「思想審判政二代」吳欣岱：妳媽的案件市民正在看