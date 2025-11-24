柯文哲「研究日本聯合政府」和AI吵架 陳智菡曝：ChatGPT向柯道歉
民眾黨前主席柯文哲自從在9月份交保後，妻子陳佩琪都會在臉書分享先生平日的生活近況。陳珮琪在上月底透露，柯文哲正努力跟上AI腳步，除了研究之外，甚至花錢付費訂閱ChatGPT。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡在直播節目中分享，柯文哲與ChatGPT鬧起脾氣，最後ChatGPT還跟柯道歉，柯則是警告ChatGPT，「下次不要再這樣了」。
陳佩琪20日在臉書發文提到，柯文哲不久前上網買了套AI軟體，月花650元，常常在書房用一用，就跑出來跟我說，「AI太好用了，太好用了， 我也給妳買一個， 妳學問就會大大增加…」
對此，陳智菡在Youtube頻道《許甫的方格子》直播，分享柯文哲「與ChatGPT爭論」細節。她提到，最近黨內正在研究日本的聯合政府，不過內容全都是日文，柯文哲就求助於ChatGPT問，「能不能翻譯整篇？」
不料ChatGPT回應「可以幫你翻譯第一段」、「我覺得這裡面可能在講什麼....」、「或許用什麼方式能理解它....」，就是無法翻譯完整的文本，這讓柯文哲當場氣炸了，直接開罵ChatGPT，「行就行、不行就不行，你在那邊給我繞什麼繞？」
由於類似情況重複許多次，雙方反覆爭論後，最後ChatGPT還向柯文哲道歉，柯文哲則回應，「你下次不要再這樣了」，ChatGPT也回，「好，下次不會這樣」。
