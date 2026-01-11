柯文哲、蔡正元同框秀電子腳鐐 郭正亮點名：要他戴毫無道理

前立委蔡正元因「三中案」遭判刑3年6月，他昨（10）日於臉書貼出與民眾黨前主席柯文哲同框合照，兩人一同翹腳、刻意秀出各自配戴的電子腳鐐，引起外界討論。而昨天晚間與柯文哲、蔡正元餐敘的前立委郭正亮直言，由於所有人都認識，且現在到任何地方可能都會被監看，柯文哲怎麼有地方可以逃跑？因此，要柯佩戴電子腳鐐毫無道理。

蔡正元昨天在臉書發文，以「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」形容這場會面，並表示此次是應柯文哲之邀，參與「土城十講」第九講的錄影，兩人同樣在配戴電子腳鐐的狀態下，暢談《台灣島史記》相關內容。貼文一出，隨即在政壇與網路社群掀起討論。他提到，柯文哲透露曾花1個月時間，在台北看守所內讀完《台灣島史記》上、中、下三冊，而自己同樣是在1個月內於看守所中完成全書校對，兩人經驗形成特殊對照。

此外，蔡正元也指出，錄影後柯文哲作東邀請晚餐，席間還包括前立委邱毅、郭正亮出席，由民眾黨秘書長周榆修及前副秘書長許甫作陪。他形容，這是一場「難得的聚餐」，也讓這場「電子腳鐐同框」的畫面更添政治話題性。

郭正亮今天在政論節目《中天辣晚報》表示，柯文哲和蔡正元現在都被電子監控中，兩人「都是被司法迫害人士」，所以就拍了照片。他直言，由於所有人都認識，柯文哲怎麼有地方可以逃跑？「怎麼可能跑出去」，柯現在到任何地方可能都會被監看，包括昨天晚間的餐敘，檢方可能也都知道，因此，要柯文哲佩戴電子腳鐐毫無道理。

