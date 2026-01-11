柯文哲、蔡正元同框秀「電子腳鐐 」柯P笑回：剛好而已

柯文哲今天表示，沒有什麼特別意思，只是剛好而已。（廖素慧攝）

蔡正元10日晚間於臉書貼出與前民眾黨主席柯文哲同框合照，兩人一同翹腳，刻意秀出各自配戴的「電子腳鐐」，遭解讀是在表示抗議司法不公嗎？還是有其他訴求？柯文哲今天笑笑表示，希望沒有對地檢署造成困擾，因為兩個GPS重疊，沒有什麼特別意思，只是剛好而已。

柯文哲說，我們兩個都是「朝廷欽差要犯」，兩個身上都被掛這個24小時GPS定位，希望昨天晚上沒有對地檢署造成困擾，因為兩個GPS 重疊，其實我們也不會逃亡，我也不曉得為什麼要給我們裝這個東西，沒有什麼特別意思啦，只是剛好而已。

【看原文連結】