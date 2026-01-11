柯文哲、蔡正元同框翹腳秀「電子腳鐐」 律師：犯罪還引以為傲？

柯文哲、蔡正元同框翹腳秀電子腳鐐。翻攝蔡正元臉書



國民黨前立委蔡正元因為三中案被依業務侵占罪判刑3年6月確定，他曬出跟前民眾黨主席柯文哲錄影時合照，稱「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」。對此，律師林智群反問，「這年頭已經笑貧不笑娼了嗎？犯罪戴電子腳鐐還引以為傲？」

蔡正元昨（11日）在臉書發文「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」表示，獲柯文哲之邀參加「土城十講」第九講錄影，兩個人都帶著電子腳鐐，談《台灣島史記》。他表示，柯文哲說花了一個月，在台北看守所讀完這套書，上中下三冊全讀完。

蔡正元說，自己花了十年寫這套書，但花了一個月在台北看守所，校對完這套書，並透露，柯文哲請自己吃晚餐，也請來前立委邱毅和郭正亮，由民眾黨秘書長周榆修和前秘書長許甫作陪，這是難得的聚餐。

網紅歷史哥在蔡正元發文底下留言表示，「了不起的台灣人。」有網友稱讚，「你們都是戰士」、「你們都是台灣的英雄」。有人說，現在才知道電子腳鐐那麼大個！我本以為像智慧型手表。也有人打趣，「令人敬佩的難兄難弟」，或表示，「英雄惜英雄，歷史會記住這一個時刻」。

律師林智群則截圖蔡正元的發文表示，「這年頭已經笑貧不笑娼了嗎？那個北一女區老師看到這個會說什麼廉恥嗎？犯罪戴電子腳鐐還引以為傲？」

名嘴也是柯文哲前幕僚吳靜怡在臉書發文說，「藍白最佳挺貪污形象照？原來不是焦土政策，是交接去土城？」她說，這張堪稱世紀「藍白最佳形象照」，柯文哲與獲得國民黨榮譽獎章的蔡正元，兩位大老翹腳露出電子腳鐐、談笑、自若的姿態，輕鬆把司法處分轉為政治表演道具、把犯罪包裝成政治認同、把司法制度與威信表演成嘲諷。

吳靜怡表示，原來，藍白合不是團結、不是改革，而是一種對司法風險的集體輕佻化，正常人能接受市長圖利財團的貪污行為嗎？正常人能接受公司經營者侵占公司資產嗎？藍白居然可以把喪事當喜事來辦。原來政治人物犯罪，不斷對司法制度進行嘲諷、輕蔑、否定，把司法案件政治化，就可以把所有個人刑責包裝成「政治迫害」，怪不得，藍白兩兄弟，走著走，民主皆可拋。戴著電子腳鐐的藍白木可止兀兄弟，最屌！翹著二郎腿！真有藍白的！

