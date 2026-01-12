柯文哲、蔡正元同秀電子腳鐐 郭正亮曝應邀聚餐私聊「看出司法黑暗」

前立委蔡正元因「三中案」遭判刑3年6月，10日在臉書上貼出一張與民眾黨前主席柯文哲同框合照，畫面中兩人刻意翹腳、秀出各自配戴的電子腳鐐，並以「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」為題，引發關注。對此，前立委郭正亮11日就表示，這樣的畫面「看出司法的黑暗」，兩人也在過程中交換許多心得，但部分內容不便對外說明。

蔡正元10日在貼文中表示，此次是應柯文哲之邀，參與「土城十講」第九講錄影，兩人在同樣配戴電子腳鐐的情況下，暢談《台灣島史記》相關內容。蔡正元透露，柯文哲曾在台北看守所內花1個月時間讀完《台灣島史記》上、中、下三冊，而自己則是在看守所內、同樣於1個月內完成全書校對，兩人各自的經驗形成一種「特殊對照」。

蔡正元也提到，錄影結束後由柯文哲作東晚宴，席間除他本人外，還包括前立委 邱毅、郭正亮 出席，並由民眾黨秘書長周榆修及前副秘書長許甫作陪。他形容這是一場「難得的聚餐」，也讓這張「電子腳鐐同框」的畫面更添政治話題性。

對此，郭正亮11日在中天節目《中天辣晚報》中直言，這樣的畫面「看出司法的黑暗」，兩人也在過程中交換許多心得，但部分內容不便對外說明。郭正亮指出，蔡正元與柯文哲同屬「讀書讀得比較多的政治人物」，對台灣歷史都有相當程度的體認，卻對民進黨如今的變化感到難以理解。

郭正亮進一步表示，柯文哲過去曾是綠營一員，與前總統陳水扁有交情，也曾與前總統蔡英文合作，如今卻走到這一步，令他感慨；而蔡正元的三中案拖延近20年，卻在此時「舊案新判」，時間點格外敏感。他質疑，案件趕在此時結案，是否與刑泰釧任期屆滿有關，並直指「他五月就要卸任檢查總長，所以他要對馬英九做結案動作，結案下來只有蔡正元被判刑，這有點說不過去」，相關發言再度引發外界對司法與政治關係的討論。

