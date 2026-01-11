即時中心／潘柏廷報導

民眾黨前主席柯文哲，涉入京華城及政治獻金案，一審結果將在今年（2026）3月26日下午2時30分宣判，而他昨（10）日邀請國民黨前立委蔡正元，參加「土城十講」第九講錄影，由於蔡正元陷入三中案與柯文哲一樣都配戴電子腳鐐監控，蔡正元就在臉書貼出兩人翹著二郎腿、秀出電子腳鐐的合照。對此，政治評論員吳靜怡今（11）日在臉書大酸這是藍白最佳挺貪污形象照。

吳靜怡今日在臉書以「藍白最佳挺貪污形象照？原來不是焦土政策，是交接去土城？」為題表示，這張堪稱世紀「藍白最佳形象照」，民眾黨創黨主席柯文哲與獲得國民黨榮譽獎章的蔡正元，兩位大老翹腳露出電子腳鐐、談笑、自若的姿態，輕鬆把司法處分轉為政治表演道具、把犯罪包裝成政治認同、把司法制度與威信表演成嘲諷。

同時她分析，原來，藍白合不是團結、不是改革，而是一種對司法風險的集體輕佻化，正常人能接受市長圖利財團的貪污行為嗎？正常人能接受公司經營者侵占公司資產嗎？藍白居然可以把喪事當喜事來辦！

因此，吳靜怡指出，原來政治人物犯罪，不斷對司法制度進行嘲諷、輕蔑、否定，把司法案件政治化，就可以把所有個人刑責包裝成「政治迫害」，怪不得，藍白兩兄弟，走著走，民主皆可拋。「戴著電子腳鐐的藍白木可止兀兄弟，最屌！翹著二郎腿！真有藍白的！」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／柯文哲、蔡正元翹二郎腿秀電子腳鐐 吳靜怡諷：藍白最佳貪污形象照

