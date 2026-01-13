柯文哲、蔡正元遭上電子腳鐐 鄭麗文：民進黨羞辱政敵粗暴

鄭麗文說，賴清德總統就任之後，最糟糕的就是毫不保留底線動用司法打壓異己，也想要團滅在野黨。（呂筱蟬攝）

民眾黨前主席柯文哲、國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹、前立委蔡正元都因案被戴上電子腳鐐，反觀民進黨涉貪的鄭文燦卻沒有如此待遇，國民黨主席鄭麗文今天說，民進黨政府就是為了羞辱政敵，用心粗暴明顯，這是台灣民主發展史最恥辱一頁。

鄭麗文說，賴清德總統就任之後，最糟糕的就是毫不保留底線動用司法打壓異己，也想要團滅在野黨，這個用心昭然若揭，這是對於破壞司法獨立、破壞民主法治最糟糕、最糟糕的一個做法。看到本黨同志蔡正元，才剛頒發給他最高的「實踐一等獎章」，還有勞苦功高、一心為黨為國的黃呂錦茹前主委，當然非常心疼，也非常憤怒。另外最主要的在野黨民眾黨前主席柯文哲的案子，整個過程也荒腔走板，在沒有任何證據的情況底下，一押再押三押，早就遠遠超過司法的底線。

她提到，「電子腳鐐」這種濫用的方法，就是為了要羞辱政敵，用心非常粗暴跟明顯，這些都是台灣民主發展史上最恥辱的一頁，可惜不管怎麼樣都換不回賴清德的良心。身為在野黨必須團結，也希望全台灣人民看在眼裡，必須用選票把司法的正義、把民主的正義重新喚回來。要透過政黨輪替，才能重建台灣作為一個正常民主法治社會應該要有的正軌。

