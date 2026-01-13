柯文哲、蔡正文、黃呂錦茹遭上電子腳鐐 鄭麗文：民進黨政府為羞辱政敵
記者周志豪／台北報導
相較民進黨遭控涉貪鄭文燦，也遭控涉案的藍白政治人物柯文哲、蔡正元與黃呂錦茹均被上電子腳鐐，被解讀差別待遇。國民黨主席鄭麗文今批，民進黨政府就是為了羞辱政敵，用心粗暴明顯，這是台灣民主發展史最恥辱一頁。
鄭麗文表示，總統賴清德就任後，最糟糕的就是毫不保留底線的動用司法打壓異己，想要團滅在野黨，用心昭然若揭，已經不怕大家講了，這個是對於破壞司法獨立與民主法治最糟糕的做法，可惜不管怎樣都喚不回賴的良心。
鄭麗文說，看到蔡正元與勞苦功高、一心為黨為國的黃呂錦茹，當然非常心疼憤怒；另外對柯文哲案子，整個過程也荒腔走板，在沒有任何證據情況下，一押再押三押，這早就遠超過司法底線，還濫用電子腳鐐。
鄭麗文表示，身為在野黨當然必須團結、臥薪嘗膽，不忘記身上沉重任務，也盼全台灣人民看在眼裏，用選票把司法、民主正義喚回來，透過政黨輪替才能重建台灣作為一個正常民主法治社會應有正軌，讓國家回到正軌。
