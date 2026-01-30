柯文哲「藍白分」 吳思瑤正向解讀：民眾黨不甘作為附隨組織

吳思瑤正向解讀柯文哲「藍白分」。（資料畫面）

前民眾黨主席柯文哲昨（29日）出席黨內活動時表示，「藍白合」也可以變成「藍白分」，意指分工合作。對此，民進黨立委吳思瑤今（30日）受訪指出，在民生等議題上「藍白綠都可以合」，並正向解讀「藍白分」是民眾黨不甘作為國民黨團附隨組織，要更有自主性，不必然跟藍營走。

柯文哲昨日談及自己與黨主席黃國昌目前採取分工合作，並舉例指出，「藍白合」也可以變成「藍白分」，什麼事都有可能，現階段他覺得藍營的朋友每個都很玻璃心。

對此，吳思瑤今日於立法院受訪表示，從「藍白合」到「藍白分」，外界自然會有不同政治解讀，但站在執政黨角度，仍期待政黨間能就民生、國防與國家安全等議題合作，不只藍白可以合，更希望「藍白綠都可以合」。

吳思瑤也正向解讀柯文哲所說的「藍白分」，認為民眾黨團是否不會像過去甘於作為國民黨團附隨組織、老二的角色？民眾黨團要更有自主性，議題選擇也不必然跟著國民黨走。





