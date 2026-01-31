柯文哲：藍白合作戰略態勢沒改變 行有餘力再幫站台

（中央社記者吳書緯台北31日電）針對民眾黨與國民黨之間的合作，台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天表示，藍白合是總統賴清德所造成的，目前合作的大戰略還是沒有改變，民眾黨在年底選舉會提名很多參選人，站台還是以民眾黨參選人為主，行有餘力才會幫國民黨參選人站台。

柯文哲與台灣民眾黨主席黃國昌上午出席「萬眾同欣發春聯囉」活動，於會前接受媒體聯訪。

媒體詢問是否幫國民黨議員站台，以及此前曾批評台北市長蔣萬安相關政策，柯文哲表示，就回歸政策討論，同黨也常會有各種意見，如果要100%意見一致，那就是北韓金氏王朝；民眾黨今年會提名很多參選人，站台還是會以民眾黨參選人為主，行有餘力再來幫忙。

廣告 廣告

柯文哲說，藍白合是賴總統所造成的，第一天就把民眾黨和國民黨綁在一起打，打到後來就兩個黨一起了，所以目前合作的態勢還是沒有改變，大戰略沒有改變。

針對立法院昨天將民眾黨版國防特別預算條例付委，黃國昌表示，賴總統的憲法顯然有必要重修，特別預算授權的基礎是特別條例，特別條例在民主憲政國家是屬於國會立法權，國會沒有透過特別條例授權，行政機關當然無從編列特別預算。

黃國昌說，民眾黨版的軍購特別條例授權的每一個品項，都是國防部向美方提出要求，美方已公告願意賣給台灣的品項，奉勸民進黨在做相關發言前，不要一天到晚只想要政治攻擊，想要利用資訊落差，欺騙一般沒有空了解細節的台灣老百姓。

至於昨天三讀修正通過衛星廣播電視法部分條文，黃國昌表示，民進黨發動攻擊都刻意說是「中天條款」，法律具有普遍性跟一般原則性，此次衛星廣播電視法修正，只有處理當撤照的行政處分經過行政法院確定判決撤銷的話，到底要給電視台何種救濟手段；至於中天是否可以適用新法，還是要看行政訴訟的結果。

關於三讀通過修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」部分條文，將救國團排除於黨產條例適用範圍。黃國昌說，國民黨黨產根本沒有恢復，黨產條例修正只有處理一件事情，就是目前仍在司法訴訟、曾經隸屬於國家的救國團；救國團過去幾十年，都靠自己辛苦辦活動維持營運，還要繼續被追殺，「這是轉型正義的目的嗎？」（編輯：林克倫、翟思嘉）1150131