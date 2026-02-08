柯文哲：藍白合列大戰略 新竹縣長人選2黨協調

（中央社記者魯鋼駿新竹縣8日電）台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天針對媒體詢問新竹縣藍白合問題時說，2026年地方選舉，藍白合作是大戰略，黨對黨的談判，由2黨主席對接，細節由中央黨部決定。

柯文哲及台灣民眾黨新竹黨部主委、新竹市副市長邱臣遠今天上午到新竹縣竹北市仁德公園，與該黨青年部一起發送春聯、向民眾拜年，黨籍竹縣議員、竹北市民代表陪同出席。

柯文哲接受媒體聯訪，被問及台灣民眾黨在新竹市、新竹縣竹北市的計畫，他表示，台灣民眾黨在新竹地區的得票率最高，竹北市長當然要推出最好的候選人，這是2026年的目標。

柯文哲說，2026年地方選舉，藍白合作是大戰略，台灣民眾黨跟中國國民黨會協調出一組新竹縣長候選人，只要候選人確定後，都會討論合作，原則上還是藍白合。至於黨對黨的談判，由2黨主席對接，細節由中央黨部決定。

關於電影「世紀血案」改編自「林宅血案」，但未取得當事家屬同意就翻拍，柯文哲說，不是要遺忘歷史，但台灣還是要往前走，不要每天搞悲情，更不希望標籤化、消費過去的被害者，應該盡快跨過去、往前走，才是歷史正確態度。（編輯：張銘坤）1150208