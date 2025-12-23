柯文哲「請纓住南部」成真？檢察官、法官都點頭解除「限居令」 他笑開懷

柯文哲日前表示想「自動請纓住南部」，引發外界聯想，如今正式聲請解除限制住居也獲合議庭准許。白廷奕攝



前台北市長柯文哲日前在直播中爆料想「自動請纓住南部」，引發外界聯想他將參選台南或高雄市長。不過柯文哲因涉及京華城案，遭合議庭裁定限制住居於台北市大安區的住處，成為最大綁腳繩。他近日具狀聲請解除「限住令」，律師表示，柯文哲希望可以睡在新竹老家，柯文哲本想拿起麥克風說話，結果檢察官直接表示「同意」，讓他笑開懷。合議庭考量柯文哲仍有電子腳鐶等限制，裁准解除限制住居。

柯文哲涉及京華城案遭羈押1年，合議庭於9月裁准他以7千萬交保，限制住居、限制出境出海，並命配戴電子腳鐶及搭配個案手機監控。台北地院今（12/23）日開庭辯論，庭末，審判長江俊彥詢問檢辯雙方對柯文哲聲請解除限制住居的意見。

柯文哲的辯護律師鄭深元表示，解除限制住居就代表柯文哲可「在外逗留」，稱他希望可以睡在新竹老家。柯文哲拿起麥克風本想說些什麼，江俊彥轉頭詢問檢方意見，蒞庭主任檢察官林俊廷表示「檢察官沒有意見」，讓柯文哲短暫愣了一下。鄭深元接著說，一般人通常會一併聲請解除電子腳鐶，但柯文哲「比較老實」，基於辯護人立場，希望合議庭還是可以考慮一併解除。

江俊彥尷尬笑了笑，說這部分原本沒有聲請，檢察官應該也是基於有電子腳鐶的前提才同意，如果要解除電子腳鐶，意見可能就多了。蒞庭檢察官陳思荔這時也微笑點點頭。鄭深元見狀，只好表示不再聲請，轉頭和柯文哲說了幾句話，讓柯文哲也笑出來。

江俊彥當庭諭知，合議庭考量，原本裁定限制住居的防止逃亡功能，已足以透過電子腳鐶及手機監控加以取代，考量本案審理進度及《憲法》比例原則，加上合議庭之前已諭知柯文哲限制出境、出海，並命提具相當交保金，認為柯文哲沒有繼續限制住居的必要。

