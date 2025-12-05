柯文哲「請纓南下」？！媒體人：賴清德有被打趴的危險 藍綠3選將這麼說…

民眾黨前主席柯文哲與現任黨主席黃國昌4日晚間合體直播。期間柯文哲脫口「我是自動請纓，我要去住在南部」，引發外界猜測柯有意南下參選市長。 圖：民眾黨提供

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲4日晚間與現任黨主席黃國昌合體直播，吸引近6萬人線上觀看。直播中討論黨內接班與2026地方選舉布局時，柯文哲突脫口「我是自動請纓，我要去住在南部」，引發外界猜測柯有意南下參選市長，為「復仇」鋪路。資深媒體人周玉蔻今天（5日）分析，柯文哲「口快洩密」背後或有深意，預測柯2026年參選台南市長可能性近百分百；柯若出戰，將直擊總統賴清德基本盤，實現「復仇」目標。

周玉蔻指出，若柯文哲一審判決前保有參選資格，可能去高雄或台南參選市長，而台南市可能性最高，高雄次之；稱政治評論員溫朗東也讚同此一看法。周玉蔻分析，台南民進黨民進黨爭取提名人撕殺血腥，初選後必然分裂。柯文哲若有機會和資格出戰；謝龍介讓出候選人的可能性極高，柯文哲獲勝所謂「復仇」的目標恐怕果真會實現。直言「賴清德真的有被打趴的危險」。

對於柯文哲的「口快洩密」，被認為可能「讓位」的國民黨立委謝龍介回應，「柯文哲若真南下，我樂見其成，但台南選民不會買單」，他強調自己已掛看板參選，呼籲支持者接民調電話一律答「唯一支持謝龍介」；謝龍介分析，民進黨內撕殺將導致分裂，柯參選或許能助藍營翻轉，但「最終裁判是市民」。

而台南綠營初選「憲妃之爭」的兩位要角，立委林俊憲則是早在3日即稱「柯文哲若選台南，綠營必全力反擊」，酸柯「暫緩交保別再演」，質疑柯文哲操守，預測柯南下將成「殺傷力極強」威脅，但綠營團結即可守住；陳亭妃則在臉書發文回應，「柯文哲司法案未結，談參選太早」，批評柯直播「口快洩密」是炒作，強調台南需深耕基層而非外來政客。

