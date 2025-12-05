柯文哲「請纓南下」2026不缺席？溫朗東分析「選台南市長機率高」：謝龍介一定禮讓、有機會翻盤…指高雄「有韓國瑜經歷」搖擺選民有戒心、不會輕易相信第三勢力

前民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭北檢起訴28年6月，並羈押禁見長達1年。昨（4日）晚間柯文哲與現任民眾黨主席黃國昌一起直播，談到2026大選時，脫口說出「我自動請纓去住南部」，引起熱議。對此，時事評論員溫朗東今（5日）於電台節目《新聞放鞭炮》分析，柯文哲請纓南下，在台南與國民黨整合的可能性非常高，而且很有機率翻盤。

有關昨日柯文哲與黃國昌的共同直播，有人認為，柯文哲此舉是在「救黃國昌」，溫朗東則抱持不同看法，「也不是說在救他啦，就是柯文哲現在佔據上風、浮上水面而已」。他點出，黃國昌近日捲入眾多爭議，快要被底下的人「拉下來」，「黃國昌做的最錯誤的事情，就是去找國民黨主席鄭麗文會談，還一副要把民眾黨賣出去的樣子」。

溫朗東說，「這個『賣』的套利點，會顯現在2028年，若國民黨選上總統，黃國昌與其黨羽就可以分到位置」。不過，溫朗東點出，對於現在就要選議員的民眾黨員來說，「誰還跟你等到2028？國民黨會不會選上都不知道」。

溫朗東提及，很多人都說，黃國昌比不上柯文哲，原因就在於，「柯文哲敢跟國民黨糾纏，結束之後再賞你兩巴掌、把位置拉出來，黃國昌就沒這個本事」。而針對黃國昌昨日在直播上，一直說他要當市長一事，溫朗東說，「他就是被逼的啊，他現在不選，連黨主席都沒得做」。

至於柯文哲稱要「請纓南下」，是要選高雄市長，還是台南市長？溫朗東分析，台南的機率比較高，「因為高雄有過立法院長、時任高雄市長韓國瑜的經驗，很多搖擺選民不會再信任第三勢力」。他續指，台南尚未經歷過這一段，且民進黨也真的執政一段時間了，可以看得出來每一次國民黨的得票率都在成長，上一次選舉，國民黨立委謝龍介的票數，在某些區域已經高於民進黨台南市長黃偉哲了。

溫朗東認為，若柯文哲請纓南下，到台南與國民黨整合的可能性非常高，而且翻盤的機率也非常大。溫朗東表示，若柯文哲真的要選台南市長，「謝龍介一定會禮讓」。

節目主持人周玉蔻也分析，現在民進黨在台南已經分裂了，柯文哲選台南價值更高、更容易，「但還是要看（立委）陳亭妃的戰力啦，她如果選上了，就是（總統）賴清德的救星」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、柯文哲YouTube）

