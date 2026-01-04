柯文哲：講清楚是否赦扁 賴士葆：背後就是賴清德

前總統陳水扁原定主持的新節目臨時喊卡，且點名行政院長卓榮泰下令，外界關注扁與賴卓體制的微妙關係。前民眾黨主席柯文哲批評，賴清德總統要不要特赦阿扁應該講清楚；藍營直指「背後就是賴清德」，一切都是選舉考量；綠營則回應，應尊重法務部門作為。

柯文哲說，他曾是阿扁的醫師，健康狀況「我曉得」。從阿扁交保事件看得出台灣司法讓人民不信任，交保就交保，特赦就特赦，弄清楚講明白，不給特赦，卻每天讓扁趴趴走，總不是辦法。之前小英總統不處理，現在賴清德也不處理，應講清楚，行就行，不行就不行。

國民黨主席鄭麗文說，之前賴清德最用力要幫扁免於牢獄之災，結果蔡英文沒辦法特赦扁，到賴當總統也對扁不聞不問，如今扁在外面趴趴走，每天都在挑戰中華民國司法權威。對於扁新節目卡掉，鄭說，到底是什麼原因？真如扁所說，還是扁想故意將賴卓一軍，「看他們是怎麼樣棄他們祖師爺於不顧？」

藍委賴士葆指出，扁在民進黨縣市長初選公開力挺高雄市邱議瑩、林岱樺及台南市陳亭妃，都與賴屬意人選明顯不同，日前更專訪民進黨立院黨團總召柯建銘，讓柯戳穿賴主導大罷免的真相，同時向柯抱怨蔡英文政府未特赦他，實際是向賴隔空喊話，這都是扁屢批賴逆鱗的例子及背後關鍵。

對於扁過去主持電台、趴趴走，這次卻指被卓揆喊卡。賴士葆直指，民進黨南部縣市長初選競爭激烈，賴又高度重視南部選戰，不可能放任扁再開新節目干擾，而且扁是卓揆大前輩，卓不可能自作主張，背後意志明確來自賴。簡言之，賴清德不敢對陳水扁採取更強硬手段，卻又不願讓選戰節奏被干擾，才透過卓榮泰執行限制，目的就是讓陳水扁「閉嘴」。民進黨政策會執行長吳思瑤說，不清楚是否如同扁所說「誰下令」，但台灣是法治社會，任何執法都依法行政，應尊重法務部門作為。