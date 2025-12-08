柯文哲「貸款2000萬選舉」隔年秒還清？存摺明細遭公開了

政治中心／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城弊案，遭羈押1年後交保回家，期間多次為老公喊冤的柯妻陳佩琪，近期也頻頻發文分享夫妻倆生活點滴，偶爾談及去年被搜索的情形，表達對檢方的不滿。陳佩琪今（8日）直接公開存摺明細，透露曾因迅速還清2000萬貸款被質疑資金來源，令她不忍要公開真相，狠批「原來檢察官是根據柯黑在節目上瞎掰的東西在辦案的！」

陳佩琪日前批評檢方都在「騙搜索票」，今（8日）再發文分享當時搜索情形。她透露，檢察官說他們2018年才抵押住家、借了2000萬房貸，竟在2019年就還清，認為「資金來源可疑，貪汙嫌疑重大，且借貸和還錢時間點都是在京華城圖利事件發生的前後…」檢察官還質疑詢問，「你們那個柯黑說你們2018年選舉完了，還賠了數十萬(忘了是說賠多少錢了) ，而妳陳佩琪卻說還有盈餘？」對此，陳佩琪自認之前算有憐憫之心，所以沒打算公開解釋，「今天不藏了，講出來分享給大家…」

陳佩琪點出事實真相，她和柯文哲2018年5月去銀行用房子抵押、借了2000萬的理財型房貸，「是需要用才借出、才付利息」，用於支付選舉的人事費用，也按照銀行規定每月送報表存查，選完算算共花了1145萬6629元人事費、約10萬的利息。由於當年爆發驗票爭議，又陸續支付驗票費、便當錢和茶水費，雖然不是每筆都有收據，「但都是我們自己的錢支付的」。柯文哲當時因無政黨，當選後把拿到的1741萬補助款全拿來還房貸，並把剩餘的幾百萬現金領出；然而因還款速度太快，被檢方質疑與收入不符，「所以貪汙嫌疑再加一條，於是就搜索我們家了，然後先生就被抓去關一年了」。

對此，陳佩琪公開存摺明細第一頁、是柯文哲2018年選舉的借貸，可以清楚看到每個月、每個工作人員的薪水都列在上面；因此陳佩琪告訴檢察官，「選舉不可能只請人而不辦活動，既然這本存摺上只列人事費，你們就應該知道還有一本帳冊是活動費用的支出，至於活動最終是賺是賠，你去問姓柯的柯黑，我不清楚的事我無法回答」。陳佩琪感嘆，檢方搜走這本存摺後就沒還她，令她質疑是否有好好檢視內容，「還是想說反正押到先生了，目的到了就好了？！」同時也痛批「據此我也知道了，原來檢察官是根據柯黑在節目上瞎掰的東西在辦案的。」

