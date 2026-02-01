柯文哲、趙少康站台 黃國昌卸任立委2/1成立新北市長競選總部

台灣民眾黨主席黃國昌31日卸任立法委員後，今天(1日)正式啟動新北市長選戰，於新莊區成立新北市長競選總部，包括台灣民眾黨創黨主席柯文哲、中廣董事長趙少康都現身，黃國昌表示，希望給新北市民一個「不一樣的新北」。

民進黨已經確定由立委蘇巧慧出戰年底新北市長選戰，藍白潛在人選則有民眾黨主席黃國昌、台北市副市長李四川以及新北市副市長劉和然。黃國昌1日成立新北市長競選總部，總部設有兒童遊戲區、健身區，跳脫傳統競選總部形式。

黃國昌致詞時表示，競選總部選址新莊，是新北最需要更新與改變的地方，象徵從問題最迫切的區域出發。他指出，自己昨天已卸任立委，將全心投入新北市長選戰，他從立法院到新北市，態度始終一致，就是說到做到、展現執行力，希望給新北市民一個「不一樣的新北」。

他也強調，自己會展現風度，讓三角形的兩邊加起來，大於第三邊。他說：『(原音)我也會展現最大的風度，在野在新北市的合作我相信這不僅僅是一個君子之爭、風度的展現，最後的結果在各自努力的情況下，三角形的兩邊加起來一定大於第三邊，我們會幫新北市民守住新北市。』

柯文哲致詞時指出，新北市約有400萬人口，是全台人口最多的直轄市，長年由兩大黨輪流執政，但交通與居住環境改善速度仍嫌緩慢，若要讓新北脫胎換骨，就需要全新的政治人物。柯文哲直言，黃國昌不是圓滑的政治人物，但正因如此，才能把時間真正用在解決問題上。

柯文哲表示，「政治如果只剩下圓滑，最後倒楣的一定是人民，如果政治人物只想當好人，人民就不會有好日子過」。他強調，新北可以成為一個公開透明、全民參與、理性務實、講效率與制度的城市，「新北可以不一樣，只要選擇黃國昌」。

趙少康致詞時則指出，黃國昌在立法院敢拚敢衝、有觀點也有格局，回顧雙方在反大罷免行動中的合作經驗，他認為藍白合作展現出強大力量。他指出，新北市是台灣最大的直轄市，不論最後由國民黨或民眾黨推出候選人，最重要的是要能夠贏得選舉，為新北市爭取最大發展。

趙少康於會前受訪時也強調，藍白「一定要合作」，國民黨預計在農曆年前後敲定新北市長人選，3月再與民眾黨協商，最重要的是要推出「最能贏的人」。 (編輯:柳向華)