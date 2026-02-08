柯文哲「跨過歷史」惹眾怒！段宜康爆氣飆：卑劣的踐踏

林宅血案近日引發爭議，民眾黨前主席柯文哲今（8）日受訪時表示，歷史事件應盡快跨過去，強調往前看更重要。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》近日引發爭議。民眾黨前主席柯文哲今（8）日受訪時表示，歷史事件應盡快跨過去，強調往前看更重要。此言論隨即引來前立委段宜康、柯前幕僚吳靜怡等人強烈批評，指其說法是「踐踏受害者」，並翻出柯文哲過去家族受二二八事件影響的經歷，質疑其立場反覆。爭議圍繞歷史傷痛如何面對、政治人物言論一致性等問題展開。

電影《世紀血案》以台灣歷史事件「林宅血案」為背景進行改編，上映前夕已掀起社會對歷史記憶與轉型正義的討論。民眾黨前主席柯文哲今日在回應相關提問時稱，歷史的事件能夠、最好是能夠盡快的跨過去，因為重要還是要往前看。這番言論迅速引發政治界與輿論反彈，前立委段宜康直接反問：「跨過去？跨過被害者的血往前走嗎？這是更卑劣的踐踏。」將爭議推向高潮。

柯文哲的前幕僚吳靜怡隨後在社交平台發文，以長篇敘事抨擊柯文哲的立場矛盾。她回憶曾與柯文哲父親在新竹老家深談二二八往事，指出柯父當年帶著淚水與怒吼，闡述家族在二二八事件中遭受的迫害，並叮囑要守護台灣民主。吳靜怡質疑，柯文哲在選舉期間為打擊國民黨而引用父親版本的家族史，為討好國民黨時又說出不同版本，如今卻輕描淡寫呼籲跨過歷史，令人無法接受。

柯文哲前幕僚吳靜怡。 圖：取自吳靜怡臉書（資料照片）

吳靜怡更進一步透露，柯文哲的父親始終相信其祖父是被國民黨暴打迫害，抑鬱終身，這也造成柯父長期內心鬱悶，形塑了嚴厲的家庭形象。她反問，若自己手持過去紀錄的影片與錄音檔，播出相關內容，是否就能幫柯家拍一部「黨國冤案」電影？她強調自己不可能這樣做，但批評柯文哲在不同政治場合中對家族歷史的表述不一，缺乏一致立場。

吳靜感嘆，柯文哲作為二二八受難家屬後代，竟在評論林宅血案時說出「歷史應盡快跨過去」，恐怕是其父萬萬沒想到的。她要求柯文哲公開說明其祖父究竟受到何種迫害的真相，並指其口中版本過多，自己只相信柯父親口所述、帶著血淚的版本。此番言論不僅針對柯文哲的發言，更觸及台灣社會長期面對歷史傷痛的政治與道德難題。

