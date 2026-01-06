柯文哲、陳昭姿另處理「兩年條款」？黃國昌：沒破壞黨制度的問題

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨「兩年條款」期限將至，黨主席黃國昌昨說，自己已簽辭職書，但他也語帶保留地說，立委陳昭姿的部分「比較特別」，她會與創黨主席柯文哲處理。據悉，陳昭姿尚未簽辭職書，引發外界質疑，黃國昌今（6）日表示，這並沒有破壞黨制度的問題，去年黨代表大會決議內容就是這樣，並稱陳昭姿與柯文哲需要另外處理的事是什麼，可能過一段時間，大家會更清楚。

民眾黨上午召開「賴政府惡意賴帳——民眾黨啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會，黃國昌、黨秘書長周榆修、中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文、總會長黃啟澤、律師賴苡安出席。

會後接受媒體聯訪時，被問到「兩年條款」是否鬆動，陳昭姿尚未繳交辭職書？引發黨內立委有些意見？黃國昌先是嗆提問媒體，民眾黨有制度，記者說「傳出」有意見？他說過，對於這種沒任何事實證據基礎的流言，沒什麼回應必要，請教一下誰有意見，說得出來嗎？若說不出來的話，恐怕連這事實基礎都不存在。

現場記者追問，黃國昌過去稱民眾黨有制度，但現在又說陳昭姿需要跟柯文哲喬，但柯非現任黨主席，怎麼說服支持者黨有照制度走？黃國昌指出，跟大家好好回應整件事脈絡，2024 總統大選、不分區選舉，當時是由柯文哲親自找台灣社會人才加入民眾黨，掛著民眾黨身份參與不分區選舉。

黃國昌說，老實講，民眾黨在 2024 能拿到這麼多不分區選票，柯文哲絕對是最大的因素，柯當時跟每位不分區候選人進行招募、攬才時，都有說明在黨制度下應如何運作。此外，帶大家回顧今年八月黨代表大會時，對於兩年條款是否繼續執行，黨內有兩種不同看法，他認為都是為民眾黨好。

黃國昌直言，有人認為要繼續執行，讓台灣社會看到民眾黨開大門、走大路，對黨的制度就是會執行；但也有人認為黨在非常時期，兩年就換了，會不會影響到未來戰力？這兩種說法都有道理。因此，他才語重心長地跟大家說，「是否可以請大家接受他的提議，兩年條款繼續執行，除非柯文哲另有指示。」而他說完後，全體與會黨代表，沒有任何一個人表示反對，大家全部都同意，也成為去年黨代表大會決議。

黃國昌強調，現在他在做的事，就是執行去年黨代表大會決議。至於陳昭姿部分，由她跟柯文哲另外處理，並沒所謂破壞黨制度的問題，因為去年黨代表大會決議內容就是這樣。至於他們需要另外處理的事情是什麼，可能過一段時間後，大家就會更清楚，因為這些事都處於現在進行式，相信很快會有個比較清楚、明確的答案，讓各位關心的媒體及支持者清楚。

