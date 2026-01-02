柯文哲、陳昭姿拜會談「代孕」碰軟釘子 民進黨團：支持行政院版

前民眾黨主席柯文哲就人工生殖法ㄧ案拜會民進黨立院黨團總召柯建銘尋求支持。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲今（2）日率黨籍立委陳昭姿拜會民進黨立法院黨團，就《人工生殖法》、代理孕母相關修法進行意見交換。雙方會談過程中，針對立法方向、總預算與程序問題進行討論，現場互動坦率。

柯文哲表示，此行主要是為了陳昭姿所關心的人工生殖法議題而來，「我是為了陳昭姿的法案來的，法案要過一定要老柯同意。」對於外界關心是否涉及總預算問題，柯文哲也回應，「總預算的部分，該怎麼處理就怎麼處理」，並認為相關事情最終仍要回到制度處理。

民進黨團總召柯建銘則回應表示，行政院已有其版本，立法院也會依程序處理，「我們就照程序來」，並強調尊重制度運作。他也指出，立法院能坐下來談，是目前最重要的事情。

對於人工生殖議題，民眾黨立委陳昭姿表示，她長期關注生育議題，認為人工生殖攸關人民健康權與生育選擇權。她指出，目前我國面臨少子化嚴峻挑戰，相關政策亟需檢討與調整，尤其對於無法自然生育者，更應提供制度支持。她也提到，自己推動相關法案多年，理解其中的倫理與社會爭議，但仍期待各黨能理性討論。

陳昭姿指出，人工生殖在許多國家已行之有年，相關制度與配套皆可作為參考，盼能在台灣展開更成熟的公共討論。她強調，這不僅是個人議題，更關乎人口結構與國家未來，呼籲各界以務實態度面對。

民進黨立委鍾佳濱則表示，人工生殖議題在立法院內部確實存在不同立場，但他認為若能在爭議較小的部分先行推動。他也提出國民黨、民進黨、民眾黨的三個版本，認為綠白版本較為相近，雙方仍有合作空間。

