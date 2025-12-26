柯文哲「靠3招找錢」陳佩琪護尪！發文辯：他不是首創

政治中心／李汶臻報導

民眾黨前主席柯文哲被控擔任台北市長任內涉京華城、政治獻金等弊案，近日柯文哲涉貪案判決時間出爐，一審結果預計明（2026）年3月26日下午2點30分宣判，檢察官認為柯「犯後態度不佳」，建請法院依起訴書所述判處28年6月徒刑。繼前一天發文抖出「市長室300萬被用掉」後，柯妻陳佩琪26日稍早又在臉書談及案情，開頭一句「先生出門了，開始講故事時間」讓部分網友看了忍不住留言嘲諷：「是不是出門踩飛輪了」、「先生出門就開始講故事…」。

柯妻陳佩琪近來接連在臉書發文談及案情，對於外界議論多時的「市長室收三百萬」一事，陳佩琪25日發文時主動替老公柯文哲喊冤，表示「錢長的是橫的、豎的、紅的、白的，我先生都沒見過」，下秒更提及錢的最終去向，她語帶不耐煩、情緒有些激動地指出：「就中間人拿去裝潢台玻辦公室用掉了，都講得那麼清楚、那麼明白、那麼多次了，你們是沒聽到嗎？」。





陳佩琪25日在臉書發文稱「市長室300萬」被這樣用掉。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





今（26日）柯文哲又不在家，陳佩琪中午再度發布最新貼文稱「先生出門了，開始講故事時間」。這次在貼文中提到台灣經過多次選舉，「設公司、開發票、賣小物」來籌資金的操作並非先生柯文哲首創。陳佩琪隨後還點名幾位前總統反問：「若木可收入都算政治獻金，所有賣小物的錢都是貪汙侵占」，那他們幾位難道沒有侵占這些政治獻金的嫌疑嗎？

陳佩琪（右）臉書上傳最新貼文，竟稱柯文哲（左）關進北所後「被羞辱」。（圖／民視新聞）





針對「木可盈餘」錢最終都到哪裡去？陳佩琪強調：「木可的盈餘都還留在木可公司裡面」。據悉，柯文哲遭爆總統大選期間，政治獻金申報不實，其中有大筆政治獻金流入木可公關行銷公司，進而遭質疑做假帳。

陳佩琪臉書最新貼文曝光。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





最新貼文上傳1小時，就吸引超過2500人圍觀。網友們對此看法兩極，有人替柯氏夫婦加油打氣：「柯P佩琪加油！」、「佩琪、阿北加油！」。但也有人不買帳並留言開酸「先生出門就開始講故事…」、「是不是出門踩飛輪了」、「千萬不要貪污，貪污的下場就是這樣」，更有人提到：「光政治獻金一堆直接收口袋還有木可公司就可以判刑了，更不用談通報橘子出國還有公司領1600萬現金隔天就登記1500的部分」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：陳佩琪才爆「市長室300萬」被用掉！曝「柯文哲靠3招找錢」辯：他不是首創

