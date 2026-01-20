柯文哲「騙選票說」成最大破口？凌濤爆藍民代私下看法

民眾黨前主席柯文哲近日批評台北市長蔣萬安推出的「國中小免費營養午餐免費」、「生生喝鮮奶」政策，是為騙選票，引發討論。國民黨桃園市議員凌濤今（20）日表示，柯文哲可能把蔣萬安當成2028總統大選的假想敵，如果沒有這個動機，怎麼會在這時候挑這些議題打蔣萬安。他奉勸柯文哲，想想過去一年被民進黨批鬥清算，國民黨如何支持柯文哲。

凌濤今日接受媒體人王淺秋主持的廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，營養午餐免費政策，大家都支持，不只是藍營縣市長的主張，新竹市長高虹安、表態參選嘉義市長的民眾黨立委張啓楷也支持，柯文哲應該問白營民代為什麼也提出這個政策。

此外，凌濤指出，柯文哲稱自己很愛數據，還說國民黨不要高估實力，大罷免零成功是他的功勞，他不認同，他認為32:0是全台公民的功勞，大家都看不下去總統賴清德的亂政。

「柯文哲自稱是因為他，實在太武斷了點！」凌濤酸說，如果要講數據的話，為何2024大選民眾黨的數據不準、有落差？最後發現誰是老三、誰是老二，他已經不想提了，「如果那麼愛回到過去，國民黨也不怕檢驗。」

凌濤強調，政策可以討論但不要貼標籤，柯文哲可能把蔣萬安當成2028的假想敵，如果沒有這個動機，怎麼會在這時候挑這些議題打蔣？為什麼要挑這時間點來攻防？

他透露，柯文哲這2天的談話，很多藍營民代都說「又開始了」，2024年的情況是不是又要複製到2028。凌濤表示，他要提醒柯文哲，想一想自己過去一年被民進黨司法批鬥清算，國民黨在司法過程中全力支持柯文哲；如果柯文哲希望看到在野黨重返執政，這一類的言論就應該減少，否則柯文哲就是「藍白合」最大的破口與風險；如果再繼續講下去，藍營支持者一定會有情緒，「你覺得我們吞得下去嗎？」

