柯文哲：高虹安是否回歸民眾黨 非現階段要事

（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）台灣民眾黨創黨主席、國家治理學院院長柯文哲，今天針對媒體詢問新竹市長高虹安是否會回歸民眾黨問題時說，現階段的重點是回歸市政，恢復黨籍並非現階段最重要的事。

民眾黨青年部與新竹黨部7、8日在新竹市共同舉辦「2026該你上場：選戰實務培訓營」，今天傍晚到新竹巨城購物中心前廣場，由柯文哲及新竹黨部主委邱臣遠等人帶領學員一起進行街頭宣講體驗。

柯文哲於宣講前接受媒體聯訪表示，目前國家治理學院與青年部是聯合作業，未來國家治理學院將以青年培訓作為主要業務，此次選戰實務培訓營為試辦，若成果良好將推廣到各地，作為民眾黨所有候選人招募志工的重要管道。

另外，對於媒體詢問高虹安目前為無黨籍，是否會回歸民眾黨的問題，柯文哲說，高虹安現階段的重點是回歸市政，恢復黨籍並非現階段最重要的事，應該讓市政先回到正軌，其他問題之後再說。

柯文哲宣講說，此次回新竹除了探望家人，也順便拉抬民眾黨在新竹地區的選情，期盼透過實務示範與觀摩，協助培訓青年與基層志工，為後續選戰累積實戰經驗。（編輯：梁君棣）1150207