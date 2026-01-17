柯文哲、黃國昌力挺張啓楷 黃國昌代下辯論戰帖邀王美惠公開對談財政與退休金

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】民眾黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲今日連袂南下嘉義造勢，柯文哲一早陪同張啓楷北興市場拜票鵬思宮参拜後，下午3人一起舉行記者會和車隊掃街，開始燃起選舉戰火。

立委張啓楷表示，嘉義市長選舉不該停留在口水與標籤，更應回到「政策與責任」；面對市民最關心的66億統籌款、預算分配與警消退休保障等議題，他願意在公開場合把問題講清楚、把數字算明白，也呼籲民進黨提名參選人王美惠正面回應辯論邀請，讓市民有機會直接比較誰更能把事情做成。

今（17）日民眾黨黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲和多位立委在嘉義市合體站台，黃國昌並代表張啓楷對王美惠下辯論戰帖，主張就「警消退休金」與「財劃法」等攸關民眾權益的議題公開對談；但王美惠面對戰帖選擇冷處理、不回應，反而讓外界更質疑其是否有意避開檢驗、無視市民知的權利。

張啓楷強調，市政不是比誰聲量大，而是比誰能把預算用在刀口上、把制度漏洞補起來；從財政、預算到制度運作，若候選人無法清楚說明立場與方案，最後受害的就是基層家庭、警消與所有納稅人。市民期待的是可被檢驗的承諾，而不是選前迴避、選後卸責的政治套路。

張啓楷說明，蔡壁如在會中也提出「承接嘉義既有建設基礎、延續城市前進方向」的主張，肯定市府長期努力的成果，並認為應由更懂財政、更能整合中央與地方資源的人來接棒，把預算化為市民看得見的建設與福利，避免嘉義的關鍵需求被政治算計犧牲。

張啓楷表示，嘉義要進步，必須用「做得到、交得出」的成績說話；他過去推動邀請交通部、經濟部等部會南下考察，並主張以具體建設與治水投資回應城市需求，包括爭取治水預算與運動、城市行銷資源等，讓政策不是停在紙上，而是落在嘉義人的生活裡；未來也將持續把嘉義交通與城市發展的關鍵工程列為優先，強化城市競爭力與就業機會。

張啓楷最後強調，嘉義需要的是公開透明的民主對話與可被追蹤的政策進度；他將依既有簡報與政策主張，持續向市民報告施政願景與推動路徑，並以「為台灣、為嘉義、為民主」的信念，邀請所有市民共同監督、一起把嘉義往前推進。

圖說：今（17）日民眾黨黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲和多位立委在嘉義市合體站台，黃國昌並代表張啓楷對王美惠下辯論戰帖，主張就「警消退休金」與「財劃法」等攸關民眾權益的議題公開對談；但王美惠面對戰帖選擇冷處理、不回應。（記者吳瑞興翻攝）