柯文哲、黃國昌合體直播飆破5.5萬人 柯文哲感性告白：謝謝你們讓我不孤單

台灣民眾黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲於今（4）日晚間合體進行直播對談，這場被外界喻為「兩個太陽」的同框引發高度關注，在線觀看人數一度衝破5.5萬人。兩人除針對近期司法爭議與國會改革進行深談，更痛批賴清德政府將在野黨視為「境內敵對勢力」，導致國家分裂。

直播開場，柯文哲感性向支持者致謝。他回憶在羈押禁見期間，仍能感受到外界的溫暖，甚至有看守所人員看見他時忍不住落淚，讓他深知自己「並不孤單」。話鋒一轉，兩人對當前司法體系提出強烈控訴。黃國昌語帶哽咽地提到，民進黨動用黨檢媒一條龍進行政治追殺，連他的家人都無法倖免，甚至妻子參與孩子學校活動的照片都被惡意操作，令他深感愧對家人。柯文哲則以自身經歷指出，檢方常以編造理由騙取搜索票，進行「先射箭再畫靶」的辦案，嚴重摧毀人民對司法的信任。

針對國防與兩岸議題，柯文哲強調「和平」才是終極目標，「抗中」只是手段。他主張國防與對話應「雙軌並行」，並以冷戰時期美蘇熱線為例，認為兩岸應保持聯絡管道以避免誤判。對於1.25兆軍購案，他重申不應盲目編列特別預算，民眾黨將尋求合理方案，嚴格把關。

談及未來動向，黃國昌展現強烈企圖心，明確表態未來將投入地方治理，希望能延續柯文哲在台北市長任內的政績，改變城市文化。柯文哲最後總結時呼籲，愛台灣的前提是內部團結，賴清德總統不應讓國家陷入四分五裂，應思考要留給下一代什麼樣的台灣，而非僅停留在仇恨與鬥爭之中。

