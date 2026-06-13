柯文哲、黃國昌合體 宣示竹北布局啟動最強「鐵三角」

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民眾黨創黨主席柯文哲(左2)與現任主席黃國昌(右2)今天在新竹縣竹北合體，明確表態支持立委邱臣遠(中)投入竹北市長選戰。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民眾黨布局2026地方選戰，針對備受關注的竹北市長選舉，創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌今天在新竹縣竹北合體，明確表態支持立委邱臣遠投入竹北市長選戰，並強調此一布局是民眾黨在桃竹竹苗地區的重要戰略規劃，目標打造新竹縣市最具競爭力的政治版圖。

由於國民黨竹北市長黨內初選結果即將出爐，外界關切民眾黨是否仍將與藍營進一步協調，或是堅持由邱臣遠參選到底。對此，黃國昌率先回應表示，民眾黨與國民黨中央及新竹縣地方人士一直保持充分溝通，彼此也有相當程度的理解，然而民眾黨的整體目標始終沒有改變。

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黃國昌指出，未來在新竹地區，將由新竹市長高虹安、新竹縣立委徐欣瑩以及竹北市長參選人邱臣遠共同形成「最強鐵三角」，串聯新竹縣市資源。他認為，竹竹地區本就是緊密的共同生活圈，無論是民眾的生活需求、交通建設，或是科技產業發展，都需要跨區域合作，透過三方連線將能發揮更大的治理綜效，為地方發展注入新動能。

柯文哲接著從選戰全局角度分析指出，2026年地方大選中，桃園、新竹縣、新竹市及苗栗組成的「桃竹竹苗」區域，將是影響整體選情的重要戰略板塊。他表示，如果邱臣遠能夠在竹北建立穩固的政治實力，將有助於民眾黨在整個區域形成關鍵支點，進一步帶動周邊選情。

柯文哲直言，從選戰布局來看，邱臣遠投入竹北市長選舉是「最恰當的選擇」。他認為，民眾黨必須在竹北這個人口快速成長、具有高度戰略價值的城市建立據點，形成一股不可忽視的力量。如此不僅有利於未來選戰操作，也能讓整體區域布局更加完整。

至於後續是否仍與國民黨進行協商，柯文哲表示，相關談判工作主要由黃國昌與藍營人士負責，但從民眾黨整體戰略出發，支持邱臣遠參選竹北的立場相當明確。

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