柯文哲、黃國昌批劉書彬浪費錢裝潢 她轟：2人清廉掛嘴邊卻涉收賄 太假掰太矯情

詹凌瑀痛批，柯文哲（右）、黃國昌（左）最愛把清廉、不做官掛在嘴邊，但兩人卻涉收賄等爭議。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 民眾黨立委劉書彬日前爆出霸凌助理、花35萬元整修僅剩一年左右任期的辦公室，創黨主席柯文哲批浪費錢裝潢沒必要，民眾黨主席黃國昌再補刀稱，他態度跟柯一樣，「裝什麼潢？」，還說早已耳提面命不准裝潢，這件事讓他很不高興。對此，媒體人詹凌瑀痛批、黃兩人這齣戲真的演得太假掰、太矯情了。

詹凌瑀2日發文提及，黃國昌身為民眾黨立院黨團的總召，對自家立委劉書彬早在去年就裝修辦公室一事，竟推說「現在才知道」，聽在任何人耳裡都覺得荒謬，同一個黨團、天天在立法院見面開會，是有多不熟？一年後才發現同事辦公室有動工？

廣告 廣告

她直言，現在新聞鬧大了，柯、黃為了切割、為了維持自己清高的形象，就把隊友推出去祭旗，裝作毫不知情？更可笑的是，立法院本來就有編列給每位立委合法的裝修額度與預算，依法使用這筆錢改善辦公環境，到底哪裡有錯？

詹凌瑀指出，黃國昌、柯文哲最愛把「清廉」、「不做官」掛在嘴邊，結果，說自己只要一張桌子就能辦公的柯文哲，遭控在辦公室一邊踩飛輪、一邊收受賄款；而正氣凜然罵人裝潢的黃國昌，自己更深陷收受台雅集團200萬台幣、利用立委職權幫忙質詢的爭議，甚至被北檢列為貪污罪的他字案被告，表演式的咆哮，把合法的行政權益講得像是十惡不赦的罪過，根本就是為了墊高自己道德光環的廉價手段。

詹凌瑀痛批，一個身背貪污被告身分的人，卻在媒體鏡頭前聲嘶力竭地指責同事「裝修辦公室」是浪費資源，「黃國昌，你罵劉書彬『裝什麼潢』，但全台灣民眾看著你的所作所為，才真想問你一句：你到底在『裝什麼蒜』？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

議員批柯文哲取消滅鼠週 釀漢他病毒防疫破洞 律師：假驁！亂刪費用就是會爆炸

老農下跪反對焚化爐 他轟許淑華冷血！強徵民地、硬闖環評 這是哪門子多數贊成？