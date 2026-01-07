即時中心／温芸萱報導

政治評論員吳靜怡今（7）日在臉書發文，質疑民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌近年政治語言是否形塑「持續威脅」氛圍，並引發支持者透過網路灰色作戰放大語言暴力。吳靜怡認為，柯文哲與黃國昌近年政治語言，包含三項特徵，制度威嚇、司法不可信與陰謀論敘事，恐讓年輕人將恐嚇視為正當防衛，若持續發酵，恐削弱社會防衛力與民主韌性。

政治評論員吳靜怡今日在臉書發文，點名柯文哲與黃國昌，質疑兩人近年政治操作是否正將公共討論推向「持續威脅」狀態，並引發支持者「小草」透過網路灰色作戰放大語言暴力？

吳靜怡指出，一名網路鄉民今日表示，去年4月透過網路 App 舉報帳號「Saber0408」，因其多次留言揚言要殺害總統賴清德。原以為是境外網軍，後續卻發現該帳號為居住新北、28歲仍在就讀大學的本國學生。進一步分析該帳號5610則留言行為模式，可發現其經常在相近政治議題文章下，於短時間內進行高密度留言，內容高度重複，關鍵字集中於「賴清德」、「武力」、「殲滅」、「斷頭台」、「斬」等激烈用語，是否已呈現系統性操作特徵，值得深入釐清。

接著，吳靜怡直言，正常人不會對陳智菡、北檢等特定政治議題保持高度關注，甚至長期「盯梢式」回應，背後是否存在組織化運作，社會不應輕忽。

同時，她也表示，柯文哲與黃國昌近年政治語言呈現高度一致的三項特徵，包括「制度威嚇化」、「司法不可信」以及「制度操控陰謀論」。這類敘事長期形塑支持者處於「被迫害、被清算、隨時會出事」的心理狀態，使部分年輕人逐漸將暴力或恐嚇行為合理化，甚至視為正當防衛。

隨後，吳靜也質疑，是否有政治言論領導者在客觀上配合境外網軍勢力，操作介於合法言論與非法煽動之間的灰色作戰？她指出，當本土政治語言本身已高度激進，外部勢力只需加以放大而無須造假，便能大幅降低認知作戰成本。

最後，吳靜怡強調，柯文哲「輿論破壞式」的焦土策略早已是現在進行式，小草群體的道德意識恐正被仇恨侵蝕，若持續發展，將削弱社會防衛力，並對民主韌性造成慢性傷害。





原文出處：快新聞／柯文哲、黃國昌有何語言特徵？她曝「這」嚴重後果

