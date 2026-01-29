柯文哲、黃國昌有新工作 她酸如「慕容復自封皇帝」！一票網點頭

政治中心／李紹宏報導

民眾黨昨（28）日正式宣布核心人事調整，創黨主席柯文哲將擔任國家治理學院院長，而現任黨主席黃國昌則兼任政策會主委。對此，資深媒體人王時齊以金庸小說角色「慕容復」為喻，諷刺此波人事安排形同政治幻夢，引發議論。

柯文哲（左）、黃國昌（右）即將有新工作。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

根據了解，消息一出，柯文哲今日曾表示，一直很想做招募黨員、訓練黨員、培養成公職人員等工作，當時黃國昌提到國家治理學院院長一職，覺得可以接下來，也強調「故事就這麼簡單，不用想太多。」

廣告 廣告

不過對此，王時齊在臉書發文，將民眾黨此次變動比擬為金庸武俠小說中角色「慕容復」。據角色設定，慕容復因執著於復國大業，最終卻發瘋，在荒涼塚間自封為皇帝，悲慘結局，意指其活在自我建構的權力幻夢中，隨即在網路上激起討論。

資深媒體人王時齊。（圖／翻攝自王時齊臉書）

對此，不少網友在底下留言，「少年不知台灣好，錯把藍白當作寶」、「不要亂講，慕容復至少長得很帥，武功還可以。黃國昌遇到師父會歌功頌德，遇到敵人會大聲咆哮耀武揚威，充其量是摘星子」、「城市or黨都治理不好了，還治理國家，讓人笑掉大牙」、「把提錢的橘子叫回來治理一下」、「他好像忘了他在民眾黨主席時所做的事吼？被告好像是一場夢喔」。

更多三立新聞網報導

李四川不急選新北？黃暐瀚談基層「5擔心」：大勢已定

黃國昌四大金釵林子宇突開地圖砲：不願成為鬥爭幫兇，不期待黨中央保護

民眾黨兩顆太陽？媒體人：后羿什麼時候才會出現？

台派戰鬥雞張銘祐怒批在野亂國會 攜手周永鴻高喊捍衛民主

