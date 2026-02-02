柯文哲、黃國昌有資格罵劉書彬？媒體人揭關鍵：太矯情了

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨立委劉書彬近日被爆出花35萬元裝修辦公室，這讓前主席柯文哲罵「不準再浪費公帑」。現任主席黃國昌2日表示，他態度跟柯一樣，「裝什麼潢？」；黃稱，這件事讓他不高興，民眾黨不分區立委必須給支持者「我是來做事的，不是來做官的」的形象。媒體人詹凌瑀提起柯文哲、黃國昌的爭議事件，痛批兩人太矯情。

詹凌瑀2日發文表示，看完黃國昌痛罵劉書彬「裝什麼潢」的新聞，她只覺得這齣戲真的演得太假掰、太矯情了。黃國昌身為民眾黨立院黨團的總召，對於自家立委劉書彬早在去年就裝修辦公室的事情，竟然推說「現在才知道」。這句話聽在任何人耳裡都覺得荒謬。

廣告 廣告

詹凌瑀質疑，同一個黨團、天天在立法院見面開會，是有多不熟才能在整整一年後才發現同事辦公室有動工？還是說，因為現在新聞鬧大了，為了切割、為了維持自己清高的形象，只好把隊友推出去祭旗，裝作自己毫不知情？

詹凌瑀直言，更可笑的是，立法院本來就有編列給每位立委合法的裝修額度與預算，依法使用這筆錢來改善辦公環境，到底哪裡有錯？哪裡對不起支持者？黃國昌這種表演式的咆哮，把合法的行政權益講得像是十惡不赦的罪過，根本就是為了墊高自己道德光環的廉價手段。

詹凌瑀說，黃國昌跟柯文哲最愛把清廉、不做官掛在嘴邊，結果呢？「那個說自己只要一張桌子就能辦公的柯文哲，被指控在辦公室一邊踩飛輪、一邊收受賄款。而現在正氣凜然罵人裝潢的黃國昌，自己更深陷收受臺雅集團200萬台幣、利用立委職權幫忙質詢的爭議，甚至被北檢列為貪污罪的他字案被告」。

詹凌瑀強調，相比之下，劉書彬只是動用合法預算刷刷油漆、換換地毯，究竟誰比較嚴重？「一個身背貪污被告身分的人，卻在媒體鏡頭前聲嘶力竭地指責同事「裝修辦公室」是浪費資源。黃國昌，你罵劉書彬『裝什麼潢』，但全台灣民眾看著你的所作所為，才真想問你一句：你到底在『裝什麼蒜』？」。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

新聞幕後／黃國昌成傀儡？邱明玉曝兩顆太陽角力：柯文哲拿槍逼他選到底

黃國昌「創空」柯文哲？陳佩琪喊「搞清楚了」 親教學如何買大安區房子

鄭麗文拋2028「兩岸和平框架」 黃國昌也傻眼：完全不知她在講什麼

劉書彬砸35萬整修辦公室！黃國昌也開罵「裝什麼潢」：來做事不是來做官

