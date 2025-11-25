柯文哲、黃國昌「急拍片裝熟」？詹凌瑀批「雙太陽」戲碼越演越假！諷：黃出訪日本是為「避開柯回歸鋒頭」

民眾黨主席黃國昌今（25日）將出訪日本，前黨主席柯文哲昨（24日）晚間貼出一段短影片，自曝「班師回朝」、「今天來黨部走走」。這段期間，外界也對於兩任主席之間的互動，有各種不同的討論，柯文哲比喻，「兩個太陽，比沒有太陽好」。對此，資深媒體人詹凌瑀直言，「急著拍片裝熟？這齣『雙太陽』戲碼越演越假」。

詹凌瑀今日於臉書以「急著拍片裝熟？這齣『雙太陽』戲碼越演越假」為題發文指出分析，這支影片根本就是「此地無銀三百兩」。她說，前幾天才剛說柯文哲跟黃國昌在內鬥，「他們馬上就急著拍這種『兄友弟恭』的影片來消毒，這反應速度快得反而讓人覺得心虛」。詹凌瑀質疑，「如果真的沒事，何必特地拿『兩個太陽』這個詞來解釋？」

詹凌瑀表示，「柯文哲說『怕不夠熱』，這句話真的太好笑了，民眾黨現在的支持度都快蒸發了，他還嫌不夠熱？」詹凌瑀說，「這影片擺明就是拍來消毒的，如果柯黃真的感情好，權力分配沒問題，根本不需要特地拍這種尬聊影片來解釋」。她直言，「越是強調什麼，通常就是越缺什麼」。

詹凌瑀指出，「黃國昌要去日本，柯文哲就剛好接手坐鎮，這聽起來哪像是正常的政黨運作？比較像是排班制的保全，你下班我上班，王不見王」。她表示，黃國昌這趟去日本，「我看與其說是拚外交，不如說是為了避開柯文哲回歸的鋒頭，暫時戰略性撤退吧！」

詹凌瑀嘲諷，「畢竟太上皇回來了，現任主席如果不趕快找理由出國透透氣，留在黨部還要被指指點點，那畫面能看嗎？」

