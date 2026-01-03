柯文哲：Long Stay嘉市 任張啓楷競總總幹事

（中央社記者姜宜菁嘉義市5日電）前台灣民眾黨主席柯文哲今天在嘉義市表示，將擔任民眾黨籍立法委員張啓楷參選嘉義市長的競選總部總幹事督軍，並在地方開客廳會，展開Long Stay。

民主進步黨嘉義市長參選人王美惠告訴中央社記者，誠摯祝福與恭喜民眾黨組成競選團隊。

柯文哲與張啓楷上午在嘉義市出席「阿北回嘉小草座談」，媒體詢及與中國國民黨整合議題與選戰勝率，柯文哲表示，整合需要過程，基礎須是「科學民調」，在適當時機整合最強競選團隊。

「藍加白比民進黨大，怎麼會沒勝算？」張啓楷說，期盼2月15日前協調出最佳人選，柯文哲要當他的競總總幹事，在嘉義Long Stay，每天工作16小時，天天安排10、20個行程，黨中央結合地方資源有利打選戰。

柯文哲說，嘉義市是台灣民主政治史上特殊存在，早年就跳脫傳統政治，易接受新觀念與非主流政黨。

柯文哲推薦張啓楷具財金專業，媒體人出身會包裝，是目前最適當、實力最強參選人，勝選機會大，願擔任張啓楷競總總幹事，而只要有筆記型電腦和睡袋，到哪都可Long Stay。（編輯：李明宗）1150103