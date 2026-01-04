柯文哲「Long Stay」嘉義第2天 一早市場拜票、城隍廟祈福

民眾黨創黨主席柯文哲與接受徵召參選2026嘉義市長選舉的立委張啓楷，昨展開「Long Stay」嘉義市，柯並宣布將擔任張的競選總幹事。兩人今早（4日）隨即開始拜票掃街行程，約7點到永和市場掃街，與市場攤商及民眾握手問好，接著再赴廟參香，與張啓楷一行向城隍爺祈福。

柯文哲擔任張啓楷競選總幹事後，第二天陪同走訪嘉義，一行人進城隍廟參香祈福。（中天新聞）

柯文哲、張啓楷一行人先到配南宮向媽祖上香祭拜，祈求平安順利，接著到永和市場與民眾互動，向攤商問好，一路上與民眾握手問好，也有人要求簽名、合照，柯文哲來者不拒，民眾都對他們喊「加油！凍蒜！」。

柯文哲與張啓楷與民眾合照。（中天新聞）

柯文哲與張啓楷結束永和市場行程後，再前往共和市場掃街，接著走訪大天宮及嘉邑城隍廟，向城隍爺參香祈福。

柯文哲應民眾要求簽名留念。（中天新聞）

柯文哲預計下午3點到3點50分，將前往嘉義市知名的文化路掃街，向民眾及來自各地的遊客拜票。

柯文哲與張啓楷今早進市場拜票。（中天新聞）

