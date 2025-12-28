柯文哲1句話惹怒20年資深會計師 列3點怒轟「最爛政黨」：公然唬爛

政治中心／林昀萱報導

民眾黨27日舉行「為新北應援x DO THE BEST」活動，替民眾黨主席黃國昌參選2026新北市長備戰。前民眾黨主席柯文哲擔任活動的壓軸助講嘉賓，他在致詞時稱「花錢僱一個會計師，結果他竟然會自己調整帳目」，一席話引起多名會計師怒轟。

柯文哲27日助講時委屈表示，去年8月沒有想到說，「我們有花錢僱一個會計師，結果他竟然會自己調整帳目」，當時就在媒體上鬧很大。「其實我們當時也很害怕你知道嗎？奇怪，是不是內部有人污了錢了，不過後來查一查發現還好，帳目、錢都沒有問題，只是帳目亂掉了。所以在整理好帳目後，我們就出來開記者會。」

柯文哲一席話引爆多名會計師怒火，有會計師在社群平台Threads發文表示：「從事會計20年，我只想說 1.會計師事務所不可能會主動幫你做假帳的，因為他不是主要得益者，所以你不要公然唬爛，騙一些沒有知識的人 2.我一定會幫你們拉票，只要誰能贏過黃國昌，就一定要投那個人，投藍投綠我都沒意見，我就是不想看到白蓮教在那邊秀下限，真的是台灣最爛的政黨無誤」。一席話吸引37萬次瀏覽，也有同樣身為會計師的網友留言贊同：「我在會所工作超過12年，不太可能會有一個會計師會在無對價關係，冒著執照被廢止失業、被抓去關一輩子的高風險幫客戶做假帳。停止對會計師潑髒水！」「沒有一間會計師事務所敢做假帳的⋯這咖真的爛到有剩⋯全推給會計師，這個黨根本斂財黨⋯」「哪一個會計師會賭上年收入上百萬甚至可能上千萬的執照，去幫一個只給他幾萬塊作帳費的客戶做假帳？ 真愛粉嗎？」

臉書粉絲專頁「Mr.柯學先生」也曬出柯文哲發言片段怒斥：「這咖說謊真的是臉不紅氣不喘！無齒（恥）至極！」「柯粉的超譯天地」則指出，會計的專業是什麼？大家都誤以為是「記帳」，其實根本不是，而是依照會計準則去審核，分別認列帳務的歸屬，供作各種決策分析。所以柯文哲在那邊拗說會計師亂調帳目，根本在唬爛。

