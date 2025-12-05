柯文哲2026到南部復仇？周玉蔻喊：賴清德有被打趴的危險

民眾黨前主席柯文哲昨在直播中談及2026大選，甚至脫口說出「我自動請纓去住南部」，引發熱議。對此，資深媒體人周玉蔻今天（5日）分析指出，柯文哲的目標可能是台南「到時候，賴清德真的有被打趴的危險！」

柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲在直播中談到民眾黨立委兩年條款，他並指出若執行兩年條款，立委將面臨換人，新人接班便成為重要課題。柯文哲強調立法院運作相當複雜，新進立委無法立即上線，必須有經驗者從旁協助。接著，柯文哲突然脫口「我是自動請纓」、「我要去住在南部」，和他一起直播的民眾黨主席黃國昌連忙喊卡，「等一下、等一下，我們先把12月的言詞辯論做完」。

柯文哲。（圖／中天新聞）

周玉蔻在臉書發文表示，柯文哲如果一審判決宣布、定讞前還可以選2026，她判斷柯可能會去台南或高雄參選市長，「台南目前可能性更高的機率接近百分之百。」周玉寇提到，名嘴溫朗東也認同這種說法，他也認為，如果柯選，台南市最有可能。

賴清德。（圖／中天新聞）

周玉蔻說，「台南市，現在民進黨爭取提名人廝殺血腥，初選後必然分裂。柯文哲若有機會和資格出戰；謝龍介讓出候選人的可能性極高，柯文哲獲勝所謂『復仇』的目標恐怕果真會實現。到時候，賴清德真的有被打趴的危險。」

