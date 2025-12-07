柯文哲2026參選台南的三種兵推

[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）

前台北市長柯文哲交保後的復出之作，選擇與接任他黨主席位置的立委黃國昌一同網路直播。「老大」柯文哲脫口說出，「自動請纓去住在南部」，外界解讀柯文哲可能想在2026參選台南市長，進行他的對賴清德總統的「復仇」行動。柯文哲成功機率有多大？

柯文哲交保後的復出之作，選擇與接任他黨主席位置的立委黃國昌一同網路直播。（圖／柯文哲臉書）

首先，得先過司法判決第一關。十二月中即將展開柯案的言詞辯論程序，預計最快明年二月將一審宣判。依法規定，如一審被判十年以上，柯文哲便不能參選，無論是2026縣市長、2028總統，都再也與他無干。反之，如宣判結果為十年以下，在全案尚未定讞前，柯文哲都還有回到政壇的合法機會。

柯文哲在直播中語氣聽來頗有自信，一審判十年以下且在南部參選賭一把的沙盤推演，柯文哲一定也「兵推」過，否則不會把前心腹蔡壁如的建議當真且放在心上。兩周前，前民眾黨立委蔡壁如在媒體上公開喊話，說自己建議柯文哲應該直球對決，挑戰賴清德大本營，參選台南市長就是「政治問題、政治解決」。蔡壁如甚至不把國民黨宣布參選的謝龍介看在眼裡，直言柯若要參選，「怎麼知道謝龍介不會禮讓？」

既然復仇野心勃勃，參選第二關，柯文哲要得先讓國民黨謝龍介甘願退出。口口聲聲喊藍白要合作，柯怎好意思自己先帶頭做最壞示範，無條件空降還要在地人退讓？藍白合作當然要做民調，而且絕對不准許有任何一方再設定「讓3%、讓6%」這種把戲。全民調結果只有兩種：柯文哲若輸給謝龍介，就形同篤定宣告政治之路提前沒戲，也不必再想2028，民眾黨爾後註定成為「小藍」；柯若贏，形同國民黨在台南的經營付水流，被民眾黨打包接收，2026聲勢也將透過柯文哲外溢至全台，目前藍白合的方式與意願，勢必也將再起化學變化。

蔡壁如直言柯文哲若要參選，「怎麼知道謝龍介不會禮讓？」（圖／謝龍介臉書）

再假設，柯文哲能順利擺脫謝龍介出線，對戰組合將是「柯VS. 民進黨人選」，無論綠營是陳亭妃或林俊憲取得門票，台南市長戰況等同升高為「柯VS. 賴清德」之戰。但依照柯文哲不服輸也輸不得的習性，有了2024的藍白合慘劇，絕對不能排除第三種可能：因為怕輸而拒絕與藍營做民調、又對國民黨不自動禮讓感到不悅，於是柯文哲硬要參選，讓台南選戰演變為三角督。以柯的自信，肯定認為靠著自己選過總統的聲勢與魅力，絕對能讓藍營選民「棄龍保柯」，從而打敗任何一個「賴政府代言人」，完成復仇大計。

事情真有這麼簡單嗎？

2024總統大選，民進黨賴蕭配在賴總統本命區台南拿到57萬多票，得票率50.95%，為全台各縣市最高，大幅超越柯文哲26萬票、得票率23.44%，以及國民黨侯友宜的28萬票、得票率25.61%。假設2026是柯文哲對上林俊憲或陳亭妃，結果都不可能像一年前的絕對數字那樣，藍＋白＞綠。

首先，當時京華城司法案件尚未爆發，在台南有不少投不下去國民黨的淺綠年輕人轉而投柯。如今，柯涉嫌貪瀆司法案件爆發近一年，社會觀感與光譜逐漸生變，當時總統票投不下去藍營、想給柯文哲機會的中間派與年輕小草，在「柯VS. 綠」的一對一情況下，選票可望回歸民進黨。

《美麗島電子報》的十一月的民調顯示，民眾黨的反感度在柯交保後的這三個月以來逐漸上升、好感度下降，全國有49.5%對民眾黨反感，特別是女性族群、40至49歲和60歲以上民眾，以及台北市、雲嘉南高屏地區，超過五成表示對民眾黨反感。等於柯文哲在台南的印象分數在選戰還沒開打前，就已是負值。另一方面，2024年民進黨的六席立委的平均得票率約60.4%，超越總統得票50.94%，由此可推估，在無法分裂投票的縣市長選戰中，綠營相較於藍白在台南還是具有高度優勢。

至於第三種可能，藍白合不了，演變為「龍VS. 柯 VS. 憲或妃」的三角督。2024年在台南的政黨得票率，民眾黨僅拿到14.86%，國民黨是白營的約兩倍29.81%，兩者相加還是落後民進黨的50.83%，此比例可初步推算為藍白綠的得票基礎，若柯文哲或謝龍介想在三角督中取得一絲勝算，唯有操作棄保一途。謝龍介從市議員開始長期經營台南，是國民黨中極少數了解在地的政治人物，他經營地方的獨道方式和投入的時間，是柯文哲在短時間空降所遠遠不可能及的。柯印象分數先天不良，在地缺乏組織支持又後天失調，論短期內發動棄保的爆發力，「棄柯保龍」的可能性要比「棄龍保柯」的成功度來得高出許多。

先前不少人猜測，綠營初選激烈將使基層出現嫌隙，能讓藍白有機可趁，奪下台南。如今，在國民黨黨高層紛紛不演了，直接高喊支持兩岸統一的快速「赤化」下，台南選情幾乎沒有懸念。

《台灣民意基金會》今年十一月的統獨傾向調查中，以地域來看，台南民眾的「傾向獨立」的比例全台最高，高達5成2，相較於台北市4成1、新北市3成9、高雄5成，台南人堪稱全台最反對兩岸統一的地區。即使謝龍介早前在某些民調中偶有領過先民進黨人選，但在兩岸議題成為2026主軸後，國民黨等同在台南選戰中出局。

在藍白合框架下，民眾黨等同默認國民黨兩岸統一立場。柯文哲在2020年以前，曾不斷重複論述「統獨是假議題」，試圖在藍綠立場中殺出中間路線。到了2024選總統期間，柯文哲被迫談及兩岸立場，表示會依據《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》處理兩岸問題，依舊是「聽君一席話，如聽一席話」的模糊。值得回顧的是，柯文哲曾在競選期間開過國際記者會，提出過「三張國政處方箋」，其中一項，是將「國防預算從目前GDP的2.5%提升到3%，延續國機國造、國艦國造的政策」。言猶在耳，日前卻連同國民黨在立法院聯手封殺國防預算，看來民眾黨與柯文哲的承諾，才是所謂的假議題。

對柯文哲而言，若想以參選台南來行復仇之實，作用力將僅止於在對國民黨叫板的殺傷力，以及再度搞壞藍白合的友善信任基礎，對於賴總統本命區，反倒將更添團結柴火。對台南人來說，藍白兩黨已是「交遊之仇，不同國」。



