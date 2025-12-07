柯文哲2026參選台南的三種兵推
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）
前台北市長柯文哲交保後的復出之作，選擇與接任他黨主席位置的立委黃國昌一同網路直播。「老大」柯文哲脫口說出，「自動請纓去住在南部」，外界解讀柯文哲可能想在2026參選台南市長，進行他的對賴清德總統的「復仇」行動。柯文哲成功機率有多大？
首先，得先過司法判決第一關。十二月中即將展開柯案的言詞辯論程序，預計最快明年二月將一審宣判。依法規定，如一審被判十年以上，柯文哲便不能參選，無論是2026縣市長、2028總統，都再也與他無干。反之，如宣判結果為十年以下，在全案尚未定讞前，柯文哲都還有回到政壇的合法機會。
柯文哲在直播中語氣聽來頗有自信，一審判十年以下且在南部參選賭一把的沙盤推演，柯文哲一定也「兵推」過，否則不會把前心腹蔡壁如的建議當真且放在心上。兩周前，前民眾黨立委蔡壁如在媒體上公開喊話，說自己建議柯文哲應該直球對決，挑戰賴清德大本營，參選台南市長就是「政治問題、政治解決」。蔡壁如甚至不把國民黨宣布參選的謝龍介看在眼裡，直言柯若要參選，「怎麼知道謝龍介不會禮讓？」
既然復仇野心勃勃，參選第二關，柯文哲要得先讓國民黨謝龍介甘願退出。口口聲聲喊藍白要合作，柯怎好意思自己先帶頭做最壞示範，無條件空降還要在地人退讓？藍白合作當然要做民調，而且絕對不准許有任何一方再設定「讓3%、讓6%」這種把戲。全民調結果只有兩種：柯文哲若輸給謝龍介，就形同篤定宣告政治之路提前沒戲，也不必再想2028，民眾黨爾後註定成為「小藍」；柯若贏，形同國民黨在台南的經營付水流，被民眾黨打包接收，2026聲勢也將透過柯文哲外溢至全台，目前藍白合的方式與意願，勢必也將再起化學變化。
再假設，柯文哲能順利擺脫謝龍介出線，對戰組合將是「柯VS. 民進黨人選」，無論綠營是陳亭妃或林俊憲取得門票，台南市長戰況等同升高為「柯VS. 賴清德」之戰。但依照柯文哲不服輸也輸不得的習性，有了2024的藍白合慘劇，絕對不能排除第三種可能：因為怕輸而拒絕與藍營做民調、又對國民黨不自動禮讓感到不悅，於是柯文哲硬要參選，讓台南選戰演變為三角督。以柯的自信，肯定認為靠著自己選過總統的聲勢與魅力，絕對能讓藍營選民「棄龍保柯」，從而打敗任何一個「賴政府代言人」，完成復仇大計。
事情真有這麼簡單嗎？
2024總統大選，民進黨賴蕭配在賴總統本命區台南拿到57萬多票，得票率50.95%，為全台各縣市最高，大幅超越柯文哲26萬票、得票率23.44%，以及國民黨侯友宜的28萬票、得票率25.61%。假設2026是柯文哲對上林俊憲或陳亭妃，結果都不可能像一年前的絕對數字那樣，藍＋白＞綠。
首先，當時京華城司法案件尚未爆發，在台南有不少投不下去國民黨的淺綠年輕人轉而投柯。如今，柯涉嫌貪瀆司法案件爆發近一年，社會觀感與光譜逐漸生變，當時總統票投不下去藍營、想給柯文哲機會的中間派與年輕小草，在「柯VS. 綠」的一對一情況下，選票可望回歸民進黨。
《美麗島電子報》的十一月的民調顯示，民眾黨的反感度在柯交保後的這三個月以來逐漸上升、好感度下降，全國有49.5%對民眾黨反感，特別是女性族群、40至49歲和60歲以上民眾，以及台北市、雲嘉南高屏地區，超過五成表示對民眾黨反感。等於柯文哲在台南的印象分數在選戰還沒開打前，就已是負值。另一方面，2024年民進黨的六席立委的平均得票率約60.4%，超越總統得票50.94%，由此可推估，在無法分裂投票的縣市長選戰中，綠營相較於藍白在台南還是具有高度優勢。
至於第三種可能，藍白合不了，演變為「龍VS. 柯 VS. 憲或妃」的三角督。2024年在台南的政黨得票率，民眾黨僅拿到14.86%，國民黨是白營的約兩倍29.81%，兩者相加還是落後民進黨的50.83%，此比例可初步推算為藍白綠的得票基礎，若柯文哲或謝龍介想在三角督中取得一絲勝算，唯有操作棄保一途。謝龍介從市議員開始長期經營台南，是國民黨中極少數了解在地的政治人物，他經營地方的獨道方式和投入的時間，是柯文哲在短時間空降所遠遠不可能及的。柯印象分數先天不良，在地缺乏組織支持又後天失調，論短期內發動棄保的爆發力，「棄柯保龍」的可能性要比「棄龍保柯」的成功度來得高出許多。
先前不少人猜測，綠營初選激烈將使基層出現嫌隙，能讓藍白有機可趁，奪下台南。如今，在國民黨黨高層紛紛不演了，直接高喊支持兩岸統一的快速「赤化」下，台南選情幾乎沒有懸念。
《台灣民意基金會》今年十一月的統獨傾向調查中，以地域來看，台南民眾的「傾向獨立」的比例全台最高，高達5成2，相較於台北市4成1、新北市3成9、高雄5成，台南人堪稱全台最反對兩岸統一的地區。即使謝龍介早前在某些民調中偶有領過先民進黨人選，但在兩岸議題成為2026主軸後，國民黨等同在台南選戰中出局。
在藍白合框架下，民眾黨等同默認國民黨兩岸統一立場。柯文哲在2020年以前，曾不斷重複論述「統獨是假議題」，試圖在藍綠立場中殺出中間路線。到了2024選總統期間，柯文哲被迫談及兩岸立場，表示會依據《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》處理兩岸問題，依舊是「聽君一席話，如聽一席話」的模糊。值得回顧的是，柯文哲曾在競選期間開過國際記者會，提出過「三張國政處方箋」，其中一項，是將「國防預算從目前GDP的2.5%提升到3%，延續國機國造、國艦國造的政策」。言猶在耳，日前卻連同國民黨在立法院聯手封殺國防預算，看來民眾黨與柯文哲的承諾，才是所謂的假議題。
對柯文哲而言，若想以參選台南來行復仇之實，作用力將僅止於在對國民黨叫板的殺傷力，以及再度搞壞藍白合的友善信任基礎，對於賴總統本命區，反倒將更添團結柴火。對台南人來說，藍白兩黨已是「交遊之仇，不同國」。
更多FTNN新聞網報導
賴瑞隆失速的核心：不是事件，而是話語權的崩塌
鯛魚排禁藥烏龍、美濃大峽谷對比演唱會 高雄完美演繹金玉其外敗絮其中
民主假的背後是民進黨的失敗主義
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 7
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 663
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 20 小時前 ・ 7
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 184
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 174
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 4 小時前 ・ 1
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 13 小時前 ・ 211
賴瑞隆落淚！家人捲霸凌事件 當面向被害人母親致歉
即時中心／徐子為、黃彥翔報導民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人疑似涉入校園霸凌案件。對此，賴瑞隆今（7）日下午召開記者會時哽咽落淚，除了再次向受害者家屬表達最誠摯的歉意外，也允諾未來將替家人辦理轉學，同時持續帶家人看心理醫師，希望能做好所有善後工作。賴瑞隆今下午5點已與被行為人的媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。民視 ・ 10 小時前 ・ 128
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 77
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 1 天前 ・ 171
低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到 暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台灣今（7）日天氣晴朗，各地高溫回升到24度以上，不過氣象專家提醒，下週將有兩波東北季風報到，天氣將由暖轉涼，其中週六...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
台股2026上看3萬點！AI供應鏈、記憶體行情持續發威 專家點名「這3檔」可抱緊
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在AI需求強勢帶動下，包含記憶體族群在內的多檔供應鏈個股今年全面走高，台股也一再刷新歷史新高。展望明（2026）年行情，...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 3
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 4
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 7
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 57
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31