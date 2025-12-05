柯文哲2026參選「這縣市首長」？周玉蔻：可能性接近百分之百

政治中心／黃依婷報導

柯文哲與黃國昌4日晚間合體直播，突然喊出「要去住南部」。（圖／資料照）

民眾黨前後任主席柯文哲與黃國昌4日晚間合體直播，柯文哲提到總統大選藍白合破局一事外，更突然喊出「我是自動請纓」、「我要去住在南部」，讓外界不禁聯想民眾黨前立委蔡壁如昔日喊出「選台南市長必勝」的言論。對此，資深媒體人周玉蔻也猜測「目前可能性更高的機率接近百分之百」。

周玉蔻發文，柯文哲在直播中突然爆料「我是自動請纓」、「我要去住在南部」，雖然未把話講明，但黃國昌立刻大笑喊卡的一系列行為，讓她不禁驚呼「這番話的背後劇本不能掉以輕心」，也假設若是柯文哲一審判決宣布、定讞前還可以選2026，「我判斷他去台南或高雄參選市長，台南目前可能性更高的機率接近百分之百」。

周玉蔻提到，時事評論員溫朗東評論此事時，也認同這種說法，溫朗東也認為，如果柯文哲選，台南市最有可能。

周玉蔻也分析，現在民進黨台南市爭取提名人撕殺血腥，選後必然分裂，柯文哲若有機會和資格出戰；謝龍介讓出候選人的可能性極高，柯文哲獲勝所謂「復仇」的目標恐怕果真會實現「到時候賴清德真的有被打趴的危險」。

