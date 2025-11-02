柯文哲5問監委 批外行指導內行、恣意曲解法令
北市前都發局長張景森日前為京華城案到台北地院作證，針對京華城允建樓地板面積12萬284平方公尺是否為「一次性保障」，張認為是永久保障；但監委林盛豐、蘇麗瓊反擊，北市府、內政部、台北高等行政法院及監院113年糾正案諮詢的專家學者，均認為屬一次性保障。對此，前台北市長柯文哲2日向林盛豐、蘇麗瓊提出5道問題，並批評監委混淆法位階體系的素質令人驚訝、外行指導內行之姿恣意曲解法令等。
針對林盛豐、蘇麗瓊對張景森作證的意見，柯文哲2日晚間於臉書發文回應，細部計畫核給獎勵容積20％是依「都市計畫法」、「台北市都市計畫法施行自治條例」第25條授權，經台北市都市計畫委員會（都委會）依法審議後，以「個案」核給容積獎勵，並經都市設計及土地開發許可審議委員會（都審會）審議通過後，據以核發建照與京華城公司。
柯文哲提及，而「台北市土地使用分區管制自治條例」是依「台北市都市計畫法施行自治條例」第26條之授權訂立「通案」規定，與前開個案進行都市計畫審議程序，二者併行不悖，均得作為核給獎勵容積依據，此有監察院101年度「現行容積移轉、買賣及總量管制規定」專案調查研究報告可稽。
柯文哲質疑，莫非監察院不知有上開專案調查報告？又前開個案容積獎勵，與通案容積獎勵所踐行程序有所不同，前者需經都委會、都審會審議通過，後者只需都審會審議通過即可，而前者顯然較為嚴謹，且都委會為獨立機關，都審會是都發局轄下機關，位階有所不同，無法相提併論，監察院豈能不知？
柯文哲指出，監院認為「台北市土地使用分區管制自治條例」是「台北市都市計畫法施行自治條例」的「上位」法規，是完全混淆法位階體系，更毫無法學及都計專業，監委如此素質令人驚訝。
柯文哲列舉，若監院認為案件申請容獎欠缺法令依據，並糾正北市府、都委會、都發局，也請監院一併調查「台南市東區細部計畫案（南紡案）、「台北市東方文華細部計畫案」、「台北市南港區鐵路地下化沿線土地細部計畫」、「台南市中西區細部計畫（第二次通盤檢討）案」、「高雄市澄清湖特定區計畫（配合高雄市仁武產業園區）細部計畫案」、「高雄市都市計畫細部計畫（原中油公司高雄煉油廠土地）」、「高雄多功能經貿園區特定區細部計畫（亞灣2.0）案」共7案，且有4案均為林欽榮擔任台北市、高雄市副市長期間主持都委會通過，監院卻未曾依職權展開調查甚至糾止，監察院是否存在雙重標準，已不證自明。
柯文哲說，非都更地區容積獎勵，只要經程序申請、通過審議，且未超過上限20％規定，一般認為即屬合法，各該容積獎勵與申請人提供公益、貢獻與對價性關係是否妥適，屬於都委會審議權限；且依行政法院向來見解，對行政機關依裁量權所為行政處分的司法審查範圍，僅限於裁量合法性，不及於裁量行使妥當性等，對於計畫性政策決定、獨立專家委員會判斷，基於尊重其不可替代性、專業性及法律授權專屬性，原則上行政法院應尊重行政機關依裁量權所為行政處分，司法不宜為事後審查。
柯文哲批評，行政法院是尊重行政機關及專家委員會，審查範圍僅限於合法性，不對妥適與否進行審查，2位監委主導的調查報告，卻以外行指導內行之姿，在毫無都市計畫專業、嚴重偏離都市計畫實務經驗下，恣意曲解法令強行將手伸入個案，斲傷行政權甚明。
針對允建樓地板面積應否為一次性保障，經張景森到庭證述「現況容積應與以保障，豈有改建後容積愈蓋愈少之理？」等言論，柯文哲說，況且申請人於民國80年間，是配合北市府政策進行都市計畫變更，捐地30％給北市府作為公園用地，並捐款2.2億提供都市公共建設等回饋方案，才使該區域由工業區轉為商三特區，並取得基準積與樓地板保障，若保障樓地板面積是一次性，莫非捐地也該是一次性？監委判斷全然悖乎常理。
柯文哲稱，張景森證稱都計一般除非發生特殊狀況，一般均會保障現況容積，都委會必須考量人民權益、地區發展與公平性，提出堅強理由才可能全面性降低原有容積，而一次性保障更是建管概念，並非都計概念，監察院竟將兩者混淆，昏庸濫權至此，令人咋舌。
柯文哲表示，商三與商三特不同，包含使用項目、基準積、管制範圍均有不同，此部分經檢辯雙方進行交互詰問確認，張景森具相當都市計畫專業，較本案負責調查的林盛豐、蘇麗瓊2位監委高出不知凡幾，「監察院說理不成，竟開始配合北檢公訴檢察官說法，以申請人曾告上行政法院卻不放棄上訴為由，軟弱無力的辯護『是申請人放棄向法院爭取權益』，完全罔顧監察機關除監督公務體是依法行政外，同時存有保障人民應有權益義務；監委以偏狹採證預設立場，撰寫出一本罄竹難書的《羅織經》」。
柯文哲強調，最後請監院說明，113年糾正文稱「基準容積上限560％外加最高20％之容積獎勵，已逾越該細部計畫上位法規（即台北市土地使用分區管制自治條例第25條）與內政部訂定『都市計畫細部計畫審議原則』第8點之容積率上限規定等語（指商三容積率上限為560％）」明確出處，此意見迭經多位具備都市專業的專家證人到庭證述，監院意見完全與內政部「我國都市容積率管制與獎勵政策專案報告」及歷來函示相斥，且監院先前因本案諮詢部分專業人員，為何簽到表卻是「中泰花園廣場爭議案」？又為何部分諮詢人士並未依規定製作諮詢筆錄，或有筆錄然並未依規定附卷，究竟有何難言之隱？
最後，柯文哲喊話，監察院為國家憲政機關，若縱容個別監委對專業與法律濫行調查不當曲解，蓄意打壓行政權、惡意構陷公務人員，非但有愧機關執掌、紊亂憲政秩序，更製造公務員與地方都委會寒蟬效應，此非國家之福，乃恐國家之殤。
其他人也在看
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。今（2日）馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
嗆問黃明志「到底在隱瞞什麼？」 謝侑芯猝死！經紀人：未見過她碰毒
大馬歌手黃明志，遭當地警方指控涉毒，且和台灣網紅「護理女神」謝侑芯（享年31歲）猝死飯店浴缸命案有關。黃明志本人稍早否認涉毒，希望外界等候司法結果調查。對此，謝侑芯的經紀人Chris發聲，質疑黃明志的聲明與警方說詞不一、前後矛盾，嗆問黃明志「到底在隱瞞什麼？」且強調從未見過謝侑芯接觸過毒品。太報 ・ 1 小時前
中國武術大師出戰打耳光！接3掌翻白眼倒地
[NOWnews今日新聞]中國功夫只是花架子？中國祁家通背拳被譽為殺傷力最強的傳統武術，第9代傳人趙鴻剛近日參加世界職業打耳光大賽，傳出賽前曾展示劈磚頭、砸扳手等絕技，但上場僅吃三掌就被打到眼角流血、...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
MLB世界大賽》道奇老將Rojas用生涯最重要一轟寫傳奇 「這支全壘打出現在我人生最重要的一刻」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在第9局落後1分局面，靠著老將Miguel Rojas關鍵陽春砲追平，最後道奇也成功在延長賽中以5比4勝出，奪得世界大賽冠軍。賽後Rojas也感性發言：「我想這應該是我今年第一次對右投手轟出全壘打（加上例行賽為第2支），而它卻出現在我人生、我職業生涯中最重要的一刻。」Yahoo奇摩運動 ・ 5 小時前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿家人PO文揭范姜「真實面」：軟爛愛計較 網友翻兩年前訪問打臉粿粿
粿粿家人KIWI於社群平台發文，指控范姜彥豐長期以工作為由，拒絕獨自照顧家人，讓粿粿承擔大部分照顧責任，更直言范姜「軟爛愛計較」，不是稱職的父親。然而，針對粿粿指控范姜彥豐戴抗噪耳機隔絕哭聲，網友隨即翻出兩年前粿粿接受訪問的內容，當時粿粿對同一事件的描述卻是「沒生氣，只覺得好笑」。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
從小跟班到道奇王牌！ 山本由伸世界大賽3勝 堪比巨怪強森
今年世界大賽的MVP，是日本投手山本由伸！他在7場世界大賽中3度登板，結果拿下3勝，防禦率更低到只有1.09。這樣的成績，幾乎能和名人堂投手「巨怪」強森，在2001年世界大賽的表現相提並論。去年轉戰美國職棒大聯盟，山本已經從大谷翔平的小跟班，躍升為道奇的絕對王牌。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 2 小時前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 1 天前
粿粿落淚塑造范姜彥豐「只想談錢」！律師點她踩1紅線：不然談星座嗎？
范姜彥豐近日指控老婆粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名第三者就是王子邱勝翊，王子隨後坦言「超過了朋友間應有的界線」，粿粿1日揭露婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念。對此網紅「巴毛律師」陳宇安表示，「粿粿想塑造范姜只想談錢」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
鄭麗文沒看稿激動致詞 馬英九台下大爆哭
[NOWnews今日新聞]國民黨全代會今（1）日登場，新任黨主席鄭麗文正式上任。鄭麗文在致詞前，先向在場黨員90度鞠躬，接下來進行近20分鐘的發言，不過，坐在台下的前總統馬英九似乎因為被鄭麗文發言所感...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
范姜彥豐痛揭粿粿出軌王子 律師曝內幕：以後就給證據說話
范姜彥豐的律師蔡鈞如在Threads上發文表示，雙方協商數個月，仍無法達成共識，前陣子，范姜彥豐連帶孩子與保母一同去看診都被拍到，造成誤會，「為了自清，也為了給自己與孩子，以及社會大眾一份交代，沒有經紀公司、孤軍奮戰的他，鼓起勇氣錄了那段影片。」昨日范姜彥豐發出...CTWANT ・ 1 天前
MLB世界大賽》Clayton Kershaw完美謝幕 感性發言：「我想不出比這更完美的退休方式了」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在延長賽中以5比4擊敗多倫多藍鳥，收下世界大賽冠軍。而宣布本季結束後將退休的老大哥Clayton Kershaw，在賽後球隊的香檳慶祝時刻時，以慣例的上半身赤裸造型登場，並說道：「能和這樣最棒的夥伴們一起以冠軍作為結尾，我想不出比這更完美的退休方式了。」Yahoo奇摩運動 ・ 6 小時前
世界大賽／除了山本由伸G7全員皆兵 大谷翔平先發或後援道奇這樣回
世界大賽G6道奇在9局下差點因為佐佐木朗希投球失控出大事，最後只好緊急拉上原訂G7先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）登板，最終葛拉斯諾僅用3球就下莊，替道奇3：1擊敗藍鳥逼出G7，至於搶7大戰的投手將如何調度，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後表示「未定。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
F-16V戰機０交付讓賴政府再上國際版面！ 林士峰曝求償無門
據《軍事觀察（Military Watch）》報導，2019年台灣向美國採購的66架F-16V型戰機，總價值2472億元，原定陸續交機，至2026年第四季全部交付完畢，但美方至今1架都未交。此外，美國積欠台灣的軍售裝備總額已經高達6572億元還沒交貨。「藥師林士峰」批評，「賴清德政府再度躍上國際版面」。中天新聞網 ・ 13 小時前
公關翻車？粿粿家人洗白狂PO文 網抓包「千元買網軍」鐵證
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐的婚變風波急轉直下。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於今（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，正式承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。然而，她將影片重心轉向揭露婚姻早已出現裂痕，並指控范姜彥豐在協商離婚期間開口索要高額費用：「你說因為有人要爆料看好戲，所以要我付1600萬給你，隔天你就會馬上跟我去簽字離婚。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
MLB世界大賽》光芒昔日隊友變道奇奪冠英雄 Glasnow笑喊：「如果打不贏他們，就加入他們吧！」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在延長賽中以5比4獲勝，最終以系列賽4比3擊敗多倫多藍鳥，成功完成二連霸壯舉。球隊的兩位奪冠功臣也是前坦帕灣光芒的隊友，本季重新聚首在道奇，Blake Snell與Tyler Glasnow賽後接受訪問。兩人都對能再次並肩作戰、共同捧起冠軍獎盃感到無比喜悅，Glasnow甚至幽默地說：「如果打不贏他們，就加入他們吧！」Yahoo奇摩運動 ・ 5 小時前