柯文哲5問監委 批外行指導內行、恣意曲解法令

針對京華城容積獎勵案「允建樓地板面積保障」是否屬「一次性保障」，台北市前市長柯文哲2日向監委林盛豐、蘇麗瓊拋出5道問題。（摘自柯文哲臉書粉專）

北市前都發局長張景森日前為京華城案到台北地院作證，針對京華城允建樓地板面積12萬284平方公尺是否為「一次性保障」，張認為是永久保障；但監委林盛豐、蘇麗瓊反擊，北市府、內政部、台北高等行政法院及監院113年糾正案諮詢的專家學者，均認為屬一次性保障。對此，前台北市長柯文哲2日向林盛豐、蘇麗瓊提出5道問題，並批評監委混淆法位階體系的素質令人驚訝、外行指導內行之姿恣意曲解法令等。

針對林盛豐、蘇麗瓊對張景森作證的意見，柯文哲2日晚間於臉書發文回應，細部計畫核給獎勵容積20％是依「都市計畫法」、「台北市都市計畫法施行自治條例」第25條授權，經台北市都市計畫委員會（都委會）依法審議後，以「個案」核給容積獎勵，並經都市設計及土地開發許可審議委員會（都審會）審議通過後，據以核發建照與京華城公司。

柯文哲提及，而「台北市土地使用分區管制自治條例」是依「台北市都市計畫法施行自治條例」第26條之授權訂立「通案」規定，與前開個案進行都市計畫審議程序，二者併行不悖，均得作為核給獎勵容積依據，此有監察院101年度「現行容積移轉、買賣及總量管制規定」專案調查研究報告可稽。

柯文哲質疑，莫非監察院不知有上開專案調查報告？又前開個案容積獎勵，與通案容積獎勵所踐行程序有所不同，前者需經都委會、都審會審議通過，後者只需都審會審議通過即可，而前者顯然較為嚴謹，且都委會為獨立機關，都審會是都發局轄下機關，位階有所不同，無法相提併論，監察院豈能不知？

柯文哲指出，監院認為「台北市土地使用分區管制自治條例」是「台北市都市計畫法施行自治條例」的「上位」法規，是完全混淆法位階體系，更毫無法學及都計專業，監委如此素質令人驚訝。

柯文哲列舉，若監院認為案件申請容獎欠缺法令依據，並糾正北市府、都委會、都發局，也請監院一併調查「台南市東區細部計畫案（南紡案）、「台北市東方文華細部計畫案」、「台北市南港區鐵路地下化沿線土地細部計畫」、「台南市中西區細部計畫（第二次通盤檢討）案」、「高雄市澄清湖特定區計畫（配合高雄市仁武產業園區）細部計畫案」、「高雄市都市計畫細部計畫（原中油公司高雄煉油廠土地）」、「高雄多功能經貿園區特定區細部計畫（亞灣2.0）案」共7案，且有4案均為林欽榮擔任台北市、高雄市副市長期間主持都委會通過，監院卻未曾依職權展開調查甚至糾止，監察院是否存在雙重標準，已不證自明。

柯文哲說，非都更地區容積獎勵，只要經程序申請、通過審議，且未超過上限20％規定，一般認為即屬合法，各該容積獎勵與申請人提供公益、貢獻與對價性關係是否妥適，屬於都委會審議權限；且依行政法院向來見解，對行政機關依裁量權所為行政處分的司法審查範圍，僅限於裁量合法性，不及於裁量行使妥當性等，對於計畫性政策決定、獨立專家委員會判斷，基於尊重其不可替代性、專業性及法律授權專屬性，原則上行政法院應尊重行政機關依裁量權所為行政處分，司法不宜為事後審查。

柯文哲批評，行政法院是尊重行政機關及專家委員會，審查範圍僅限於合法性，不對妥適與否進行審查，2位監委主導的調查報告，卻以外行指導內行之姿，在毫無都市計畫專業、嚴重偏離都市計畫實務經驗下，恣意曲解法令強行將手伸入個案，斲傷行政權甚明。

針對允建樓地板面積應否為一次性保障，經張景森到庭證述「現況容積應與以保障，豈有改建後容積愈蓋愈少之理？」等言論，柯文哲說，況且申請人於民國80年間，是配合北市府政策進行都市計畫變更，捐地30％給北市府作為公園用地，並捐款2.2億提供都市公共建設等回饋方案，才使該區域由工業區轉為商三特區，並取得基準積與樓地板保障，若保障樓地板面積是一次性，莫非捐地也該是一次性？監委判斷全然悖乎常理。

柯文哲稱，張景森證稱都計一般除非發生特殊狀況，一般均會保障現況容積，都委會必須考量人民權益、地區發展與公平性，提出堅強理由才可能全面性降低原有容積，而一次性保障更是建管概念，並非都計概念，監察院竟將兩者混淆，昏庸濫權至此，令人咋舌。

柯文哲表示，商三與商三特不同，包含使用項目、基準積、管制範圍均有不同，此部分經檢辯雙方進行交互詰問確認，張景森具相當都市計畫專業，較本案負責調查的林盛豐、蘇麗瓊2位監委高出不知凡幾，「監察院說理不成，竟開始配合北檢公訴檢察官說法，以申請人曾告上行政法院卻不放棄上訴為由，軟弱無力的辯護『是申請人放棄向法院爭取權益』，完全罔顧監察機關除監督公務體是依法行政外，同時存有保障人民應有權益義務；監委以偏狹採證預設立場，撰寫出一本罄竹難書的《羅織經》」。

柯文哲強調，最後請監院說明，113年糾正文稱「基準容積上限560％外加最高20％之容積獎勵，已逾越該細部計畫上位法規（即台北市土地使用分區管制自治條例第25條）與內政部訂定『都市計畫細部計畫審議原則』第8點之容積率上限規定等語（指商三容積率上限為560％）」明確出處，此意見迭經多位具備都市專業的專家證人到庭證述，監院意見完全與內政部「我國都市容積率管制與獎勵政策專案報告」及歷來函示相斥，且監院先前因本案諮詢部分專業人員，為何簽到表卻是「中泰花園廣場爭議案」？又為何部分諮詢人士並未依規定製作諮詢筆錄，或有筆錄然並未依規定附卷，究竟有何難言之隱？

最後，柯文哲喊話，監察院為國家憲政機關，若縱容個別監委對專業與法律濫行調查不當曲解，蓄意打壓行政權、惡意構陷公務人員，非但有愧機關執掌、紊亂憲政秩序，更製造公務員與地方都委會寒蟬效應，此非國家之福，乃恐國家之殤。

