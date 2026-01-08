柯文哲9日會韓國瑜有助藍白合？前大使：速定合作機制

民眾黨前主席柯文哲預定於9日下午前往立法院拜會立法院長韓國瑜，雙方將進行閉門會談且不設限話題，外界推測總預算案可能成為討論焦點。針對各界關注的「藍白合」議題，前大使介文汲公開呼籲雙方應儘速建立協商機制，避免錯失整合良機。

柯文哲9日將與韓國瑜見面。（圖／柯文哲臉書）

柯文哲此行預計明日下午抵達立法院，雖然行程不對外公開且全程閉門，但據了解雙方對話內容並未設定限制。由於時值總預算案審查期間，外界普遍認為兩人極有可能觸及相關議題，引發政壇高度關注。

針對在野勢力整合議題，介文汲今（8）日在《中天辣晚報》指出，藍白合作是許多民眾的共同期待。他期盼韓國瑜、鄭麗文以及國民黨內具重要地位的領導階層能先達成共識，並透過與柯文哲及民眾黨立院黨團總召黃國昌的關係，儘早商討出具體的合作機制。

前駐外大使介文汲。（圖／中天新聞）

介文汲進一步分析整合的現實困境，指出若等到雙方都完成提名、參選人已在選區展開活動後才進行整合，難度將大幅提升。他認為政治不能僅談理想，必須面對現實，目前的運作模式似乎是各自提名後再談整合，這將是一大挑戰。

談及兩黨現況，介文汲觀察到雙方內部紀律維持得宜，承諾尚具效力。他示警，藍白陣營在11月的選舉將面臨首波考驗，若同一選區同時出現藍白候選人，屆時如何協調將是關鍵，不能留待屆時再做打算，對此局勢感到些許隱憂。

回顧過往互動，介文汲提到柯文哲擔任台北市長期間，韓國瑜時任北農總經理，當時柯文哲展現了市長應有的立場與風度。面對當前的整合難題，他重申希望藍白雙方能精誠合作，儘速確立運作機制。

